Московский футбольный клуб ЦСКА в своем Telegram-канале показал фото ноги вратаря команды Игоря Акинфеева после травмы, полученной в результате столкновения с нападающим грозненского "Ахмата" Мохамедом Конате, пишет РИА-Спорт.
Цена спорта - ЦСКА опубликовал фото ноги Акинфеева после травмы
Цена спорта - ЦСКА опубликовал фото ноги Акинфеева после травмы
В воскресенье ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России в гостях проиграл "Ахмату" со счетом 0:2. Акинфеев в концовке матча при счете 0:1 спас команду от гола ценой травмы, пойдя на перехват мяча и попав в стык с Конате. Вратарю потребовалась помощь врачей, он долго не мог подняться с газона. 36-летний футболист продолжил игру, однако почти не перемещался по штрафной и согнувшись стоял на месте.
На фото правой ноги Акинфеева, опубликованном ЦСКА, видна широкая кровавая ссадина. "Выглядит жутко. Ждем результатов обследования", – говорится в комментарии к публикации.
Акинфеев в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 27 матчей в чемпионате России и две игры в Кубке страны, в которых пропустил 29 мячей и одержал 12 "сухих" побед.