Цена спорта - ЦСКА опубликовал фото ноги Акинфеева после травмы

В воскресенье ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России в гостях проиграл "Ахмату" со счетом 0:2. Акинфеев в концовке матча при счете 0:1 спас команду от гола ценой травмы, пойдя на перехват мяча и попав в стык с Конате. Вратарю потребовалась помощь врачей, он долго не мог подняться с газона. 36-летний футболист продолжил игру, однако почти не перемещался по штрафной и согнувшись стоял на месте.