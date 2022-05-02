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Цена спорта - ЦСКА опубликовал фото ноги Акинфеева после травмы

rus.postimees.ee
Цена спорта - ЦСКА опубликовал фото ноги Акинфеева после травмы
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Футбол, Премьер-Лига, игровой момент, Акинфеев упал в ходе столкновения футболистов. Архивное фото.
Футбол, Премьер-Лига, игровой момент, Акинфеев упал в ходе столкновения футболистов. Архивное фото. Фото: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

Московский футбольный клуб ЦСКА в своем Telegram-канале показал фото ноги вратаря команды Игоря Акинфеева после травмы, полученной в результате столкновения с нападающим грозненского "Ахмата" Мохамедом Конате, пишет РИА-Спорт.

В воскресенье ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России в гостях проиграл "Ахмату" со счетом 0:2. Акинфеев в концовке матча при счете 0:1 спас команду от гола ценой травмы, пойдя на перехват мяча и попав в стык с Конате. Вратарю потребовалась помощь врачей, он долго не мог подняться с газона. 36-летний футболист продолжил игру, однако почти не перемещался по штрафной и согнувшись стоял на месте.

На фото правой ноги Акинфеева, опубликованном ЦСКА, видна широкая кровавая ссадина. "Выглядит жутко. Ждем результатов обследования", – говорится в комментарии к публикации.

Акинфеев в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 27 матчей в чемпионате России и две игры в Кубке страны, в которых пропустил 29 мячей и одержал 12 "сухих" побед.

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