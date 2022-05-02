Если осенью дополнительного финансирования не будет, вузам придется урезать расходы

Отсутствие административных договоров пока не вынуждает университеты сокращать расходы, но если ожидаемое осенью 15-процентного увеличения финансирования высшего образования не произойдет, вузам придется урезать свои расходы, cообщает портал Rus.ERR. Сокращать расходы вынуждает тот факт, что за десять лет финансирование высшего образования упало с 1,5% ВВП до 1,1%, и инфляция съедает бюджеты вузов, которые вынуждены сокращать набор студентов либо закрывать дисциплины.