Отсутствие административных договоров пока не вынуждает университеты сокращать расходы, но если ожидаемое осенью 15-процентного увеличения финансирования высшего образования не произойдет, вузам придется урезать свои расходы, cообщает портал Rus.ERR. Сокращать расходы вынуждает тот факт, что за десять лет финансирование высшего образования упало с 1,5% ВВП до 1,1%, и инфляция съедает бюджеты вузов, которые вынуждены сокращать набор студентов либо закрывать дисциплины.
Если осенью дополнительного финансирования не будет, вузам придется урезать расходы
Если осенью дополнительного финансирования не будет, вузам придется урезать расходы
Финансовый директор Тартуского университета Калле Хейн пояснил, что хотя осенью ректоры вузов не подписали административные договоры, это пока не означает необходимость в экономии.
"Бюджет университета на этот год составляет 211 млн евро, при этом сейчас 62 млн евро, связанных с административным договором, идут на поддержку деятельности университета. Согласно закону, пока административный договор не подписан, одна двенадцатая часть переносится из прошлогоднего объема, так что государство ежемесячно нас поддерживает", - сказал Хейн.
Решение об увеличении финансирования высшего образования до 1,5% от ВВП, вероятно, будет принято только после следующих выборов в Рийгикогу.
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