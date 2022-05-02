Кылварт: 9 мая мы поминаем героев, которые защищали и освобождали

За тысячелетия истории цивилизации на Земле не случалось ничего более ужасного, чем война. За многие столетия было пролито столько крови и слез, что у человечества должен был выработаться иммунитет против войны. Но этого не случилось. Снова гибнут женщины и дети, калечатся судьбы и тела. Снова люди теряют человеческий облик.

9 мая миллионы людей отмечают прежде всего прекращение горечи и страдания – прекращение войны. 9 мая мы поминаем всех погибших – мы поминаем героев, которые защищали и освобождали, делали все, чтобы прекратить ужасы войны.

Никто из нас не хочет войны. В своем доме, городе, стране. Никто не хочет испытывать горечи безысходности и безвозвратных потерь. Никто не хочет покидать свой дом, чтобы спасти свою жизнь и жизни своих близких. 9 мая – прежде всего про это. Именно это завещали нам те, кто прошел через поля Великой Отечественной войны. Те, кто надрывался в тылу и бросался в последнюю атаку на передовой. Никто из них не хотел войны.

Мы должны быть достойны этой памяти. Сделать все, чтобы война никогда не пришла в наш дом, сделать все, чтобы от войн не страдали люди в других странах. В этом есть высшее проявление человечности и уважения к памяти.

Сегодня всего в тысяче километров от нас опять идет война. Опять гибнут люди. И ни одна цель, ни одна идеология не может оправдать гибель детей и слезы матерей.

В этом году 9 мая будет проходить под грохот взрывов там же, где это уже происходило 80 лет назад. В этом году 9 мая будет проходить в ситуации, когда в обществе растет уровень напряжения, страха и взаимного недоверия… Так не должно быть.

Мы должны сделать все, чтобы общими усилиями пройти через этот сложный период. И вместе встретить следующие кризисы. А они, судя по всему, не за горами. Нас ждет катастрофическое повышение цен на энергоносители и продукты. Экономический спад и социальная напряженность. Нам нельзя усугублять это поиском врагов и шельмованием. Любой кризис, усугубленный конфликтами, больно ударит по каждому. Как бы мы ни хотели, но мы все зависим друг от друга. Давайте отнесемся с пониманием к тому, что у нас может быть разное отношение к действительности и к историческим событиям. Надо сконцентрироваться на том, что у нас в любом случае общее будущее. На том, что у нас должно быть будущее.

Мы все очень хорошо понимаем, если что-то произойдет 9 мая в Таллинне у Бронзового солдата, пострадают все. А виноватых обязательно назначат. Причем, вне зависимости от того, с какой стороны полетит первый камень.

Могут возобладать эмоции, протестные чувства, но никто ничего никому сейчас не докажет. Добиться можно только эскалации и без того очень напряженных отношений в обществе, эскалации конфликта. Этого нельзя допустить. Если вам дорог этот день, дорог этот памятник, надо прийти к нему, возложить цветы и гордо пройти мимо любых провокаций, которые возможны со всех сторон. В этом и будут проявляться достойное поведение, смелость и настоящая дань памяти.

Самое время осознать: наш общий интерес, независимо от языка и национальности – чтобы не произошло непоправимого. Мы проходим очередной тест на зрелость общества.

За последнее время я встретился с представителями многих организаций, прежде всего – ветеранских. Есть абсолютно четкое понимание того, что в этом году, в этот день не должно быть мероприятий, символики, а должно быть только уважение и память. И, прежде всего, есть понимание того, что этот день означает прекращение самой ужасной войны, самых масштабных страданий. Любому человеку, вне зависимости от национальности и идеологии, важна именно эта ценность: чтобы не было войны!