Выходят две почтовые марки серии «Европа – истории и мифы»

Оформителем почтовых марок является Индрек Ильвес. Марки напечатаны в типографии Vaba Maa. В общей сложности напечатано 20 000 экземпляров. Номинал марки составляет 1,90 евро. Ее можно использовать для международной отправки. Почтовая марка и конверт первого дня будут продаваться в интернет-магазине Omniva и в почтовых отделениях по всей Эстонии. Штамп первого дня будет использоваться в Таллинне, в почтовом отделении Тоомпеа, по адресу площадь Лосси, 4.

Калевипоэг – это мифический герой из эстонского фольклора. Наше народное предание содержит множество сказаний и историй о богатыре по имени Калевипоэг. Фридрих Роберт Фельман и Фридрих Рейнхольд Крейцвальд использовали сказания о Калевипоэге вместе с руническими песнями при подготовке и написании эпоса «Калевипоэг» в XIX веке. «Калевипоэг» считается одним из самых значимых произведений эстонской литературы; его мотивы впоследствии использовали многие художники, композиторы и писатели. Также это произведение играет важную роль в формировании эстонского национального самосознания.

Выходят две новые почтовые марки серии «Европа», которая в этом году посвящена историям и мифам. Фото: Omniva