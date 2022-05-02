В этот четверг, 5 мая, выйдут две новые почтовые марки серии «Европа», которая в этом году посвящена историям и мифам. На марках Omniva будут изображены картина «Стойка на голове» и эскиз для настенного ковра «Птица Сиуру из эпоса "Калевипоэг"» художника Оскара Каллиса.
Выходят две почтовые марки серии «Европа – истории и мифы»
Оформителем почтовых марок является Индрек Ильвес. Марки напечатаны в типографии Vaba Maa. В общей сложности напечатано 20 000 экземпляров. Номинал марки составляет 1,90 евро. Ее можно использовать для международной отправки. Почтовая марка и конверт первого дня будут продаваться в интернет-магазине Omniva и в почтовых отделениях по всей Эстонии. Штамп первого дня будет использоваться в Таллинне, в почтовом отделении Тоомпеа, по адресу площадь Лосси, 4.
Калевипоэг – это мифический герой из эстонского фольклора. Наше народное предание содержит множество сказаний и историй о богатыре по имени Калевипоэг. Фридрих Роберт Фельман и Фридрих Рейнхольд Крейцвальд использовали сказания о Калевипоэге вместе с руническими песнями при подготовке и написании эпоса «Калевипоэг» в XIX веке. «Калевипоэг» считается одним из самых значимых произведений эстонской литературы; его мотивы впоследствии использовали многие художники, композиторы и писатели. Также это произведение играет важную роль в формировании эстонского национального самосознания.
Ежегодно европейские государства выпускают почтовые марки на общую тему. Первые почтовые марки европейской серии были пущены в оборот в 1956 году. Эту серию, которая с 1993 года выпускается под эгидой PostEurop, назвали «Европа», а в качестве общей темы выбрали современное искусство. Участниками этого начинания стали 47 почтовых администраций. В Эстонии первая почтовая марка серии «Европа» была выпущена в 1994 году; темой были изобретения и открытия.