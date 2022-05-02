В сентябре Лось покинет пост худрука Русского театра, его временно заменит Янчек

«В апреле прошло заседание совета театра, на котором мы решили, что с учетом нынешней международной обстановки проводить конкурс нет смысла. 75-летняя история Русского театра не дает большой надежды на то, что подходящего кандидата удастся найти в Эстонии, а из России худруки сейчас приехать на работу к нам не могут», - прокомментировал Аллик, добавив, что в итоге совет театра решил воспользоваться пунктом устава, который позволяет объединять должности члена правления и художественного руководителя театра.