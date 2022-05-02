В сентябре художественный руководитель Русского театра Филипп Лось покинет свой пост, в этой должности его временно заменит директор театра Светлана Янчек, передает Rus.ERR.
В сентябре Лось покинет пост худрука Русского театра, его временно заменит Янчек
Как рассказал «Актуальной камере» председатель совета Русского театра Яак Аллик, пятилетний срок действия трудового соглашения Лося истекает 5 сентября.
«В апреле прошло заседание совета театра, на котором мы решили, что с учетом нынешней международной обстановки проводить конкурс нет смысла. 75-летняя история Русского театра не дает большой надежды на то, что подходящего кандидата удастся найти в Эстонии, а из России худруки сейчас приехать на работу к нам не могут», - прокомментировал Аллик, добавив, что в итоге совет театра решил воспользоваться пунктом устава, который позволяет объединять должности члена правления и художественного руководителя театра.
Аллик добавил, что член правления Русского театра Светлана Янчек в течение года будет занимать обе эти должности, а Филипп Лось останется работать режиссером-постановщиком.