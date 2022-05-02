Трое сыновей Яники, погибшей под колесами снегоуборочной машины перед центром Kullo, по-прежнему испытывают финансовые затруднения. Хотя при вступлении в наследство им было известно лишь об одном кредите, позднее объявился еще и Swedbank, который требует от подростков фантастическую сумму, пишет портал Kuuuurija.
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Сыновья погибшей под колесами трактора женщины никак не могут выбраться из долговой ямы
Сыновья погибшей под колесами трактора женщины никак не могут выбраться из долговой ямы
В начале прошлого года одноименная передача рассказала историю трех сыновей, чья мать в феврале 2020 года попала под трактор перед кафе «Kullo» и погибла. На момент смерти матери младшему из трех сыновей было всего 13 лет.
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