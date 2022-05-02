Сыновья погибшей под колесами трактора женщины никак не могут выбраться из долговой ямы

В начале прошлого года одноименная передача рассказала историю трех сыновей, чья мать в феврале 2020 года попала под трактор перед кафе «Kullo» и погибла. На момент смерти матери младшему из трех сыновей было всего 13 лет.

Поскольку сыновья не знали, что у их матери были кредитные обязательства, в какой-то момент они обнаружили, что погрязли в долгах и могут потерять свой дом - небольшую квартиру в Мустамяэ. Им на помощь пришли юрист Ыннели Матть и друг семьи Петер, вместе с которыми финансовые дела удалось взять под относительный контроль.