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Олимпиада 2024, возможно, пройдет без России

rus.postimees.ee
Олимпиада 2024, возможно, пройдет без России
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Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова Фото: Sharifulin Valery/ITAR-TASS

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что существует вероятность отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр в Париже-2024, сообщает Sports.ru.

«Если исходить из той ситуации, которая складывается в последние два месяца с российским спортом, такая вероятность существует. В таком случае наш спорт сильно пострадает. Но нужно делать все возможное, чтобы сохранить и приумножить наш уровень. Россия всегда была, есть и будет великой спортивной державой, несмотря ни на что», — сказала Тарасова.

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