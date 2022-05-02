Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что существует вероятность отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр в Париже-2024, сообщает Sports.ru.
Олимпиада 2024, возможно, пройдет без России
Олимпиада 2024, возможно, пройдет без России
«Если исходить из той ситуации, которая складывается в последние два месяца с российским спортом, такая вероятность существует. В таком случае наш спорт сильно пострадает. Но нужно делать все возможное, чтобы сохранить и приумножить наш уровень. Россия всегда была, есть и будет великой спортивной державой, несмотря ни на что», — сказала Тарасова.