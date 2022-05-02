В первую неделю мая самый большой отель и первый небоскреб Эстонии отмечает свое 50-летие.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Гостиница Viru отмечает 50-летний юбилей
Гостиница "Виру" была открыта в 1972 году. «Гостиница была построена под управлением финской строительной компании Repoв рекордные сроки, всего за три года», — рассказал генеральный директор отеля Сари Сопанен.
В начале 1990-х отель перешел в частную собственность и стал образцом новой экономики. «Другие руководители гостиниц признались, что постоянно следили за тем, что делал тогдашний менеджер отеля Юрьё Ванханен», — сказал Сопанен.
В 1990-х годах гостиница была капитально отремонтирована и стала первым отелем в Эстонии, получившим международную экологическую маркировку «Green Key».
Миллионы гостей останавливались в отеле на протяжении всей его красочной истории. Самые известные из них — Элизабет Тейлор, Нил Армстронг, Валентина Терешкова, Алла Пугачева и многие другие.
«На протяжении всей истории гостиница Viru всегда имела гораздо большее влияние, чем просто размещение гостей. Например, с 2004 года рядом с отелем находится центр Viru. Кроме того, неотъемлемыми частями отеля являются рестораны, ночной клуб, конференц-центр и музей», — сказал Сопанен.
В обычных условиях отель принимает около 250 000 гостей в год, более 60% из которых — жители Финляндии. Из-за коронакризиса за последние два года в отеле было меньше гостей, чем обычно, но отмечая свое 50-летие, гостиница с оптимизмом смотрит в будущее, сообщает руководство в пресс-сообщении.