ГАЛЕРЕЯ ⟩ Гостиница Viru отмечает 50-летний юбилей

Гостиница "Виру" была открыта в 1972 году. «Гостиница была построена под управлением финской строительной компании Repoв рекордные сроки, всего за три года», — рассказал генеральный директор отеля Сари Сопанен.

В начале 1990-х отель перешел в частную собственность и стал образцом новой экономики. «Другие руководители гостиниц признались, что постоянно следили за тем, что делал тогдашний менеджер отеля Юрьё Ванханен», — сказал Сопанен.

В 1990-х годах гостиница была капитально отремонтирована и стала первым отелем в Эстонии, получившим международную экологическую маркировку «Green Key».

Миллионы гостей останавливались в отеле на протяжении всей его красочной истории. Самые известные из них — Элизабет Тейлор, Нил Армстронг, Валентина Терешкова, Алла Пугачева и многие другие.

«На протяжении всей истории гостиница Viru всегда имела гораздо большее влияние, чем просто размещение гостей. Например, с 2004 года рядом с отелем находится центр Viru. Кроме того, неотъемлемыми частями отеля являются рестораны, ночной клуб, конференц-центр и музей», — сказал Сопанен.