На экономические результаты Omniva за первый квартал повлияла война в Украине.

Коммерческая прибыль концерна в первом квартале составила 31,5 млн евро, что на 22% меньше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего сократились доходы от услуг международного транзита и логистики. За первые три месяца концерн заработал 401 000 евро коммерческой прибыли, что оказалось ниже ожидаемого.

По словам председателя правления Omniva Марта Мяги, на результаты предприятия сильно повлияли военные действия России в Украине. Кроме того, Omniva присоединилась к международным санкциям и прекратила доставку периодических изданий из России в Эстонию, а также приостановила операции Western Union с Россией и Беларусью. «На экономические результаты в первую очередь повлияло сокращение и отсутствие международного товарообмена из-за войны. Существенное влияние оказали удлинившиеся маршруты транспортных услуг для международных отправлений и связанное с этим повышение затрат и цен на топливо и энергию, — сказал Март Мяги. — Однако мы видим, что с апреля ожидается постепенное восстановление деловой активности за счет новых стран назначения».

Коммерческие расходы концерна в первом квартале составили 31,1 млн евро, сократившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение прямых затрат связано с уменьшением объема международных отправлений, в то же время увеличились расходы на рабочую силу, на что повлиял рост зарплат первичного уровня, произошедший в середине прошлого года.

В начале года на оказание услуг внутри страны повлияли сложные зимние погодные условия, а также ограничения, вызванные пандемией коронавируса, и заболевание работников, к которым предприятие быстро адаптировалось, реорганизовало свою работу в текущем порядке и рассредоточило доставки, чтобы обеспечить оказание услуг по всей Эстонии.

Предприятие стремится стать ближе к клиенту, и поэтому ведется тесное сотрудничество с самоуправлениями для разработки наилучших условий обслуживания для местных жителей. По оценке Союза интернет-торговли Эстонии, доля Omniva на эстонском рынке посылочных автоматов остается стабильной, показывая небольшой рост по сравнению с началом года и достигнув в марте 45%. В конце марта на острове Вормси открылась первая виртуальная служба выдачи посылок, позволяющая получать посылки на острове. Для оказания экологически чистых услуг принято в эксплуатацию 10 новых электромобилей.

В качестве значительной инвестиции Группы было принято решение построить в Литве новый современный сортировочный центр площадью 20 тыс. м2, чтобы увеличить возможности по предоставлению международных услуг и обеспечить высокий уровень обслуживания. Сортировочный центр будет создан в Каунасской свободной экономической зоне и позволит сортировать до 12 тысяч посылок в час. Центр будет готов осенью 2023 года.