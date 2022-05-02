Истребители союзников продолжают тренировки на малых высотах

Тренировки затронут юго-восточную, южную, восточную и центральную части Эстонии. В будние дни полеты будут проходить с 10:00 до 18:00 , а в выходные с 12:00 до 15:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников проводятся в строгом соответствии с эстонским законодательством, они также согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.