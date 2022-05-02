Чудом избежавший смерти велогонщик заново учится ходить

«Я очень сильно упал, меня доставили в Бильбао в отделение интенсивной медицины, все тело было одним сплошным переломом. Но самой большой проблемой было то, что мой мозг некоторое время не получал кислорода, - рассказал Милан Вадер. – Я не помню ничего с момента аварии и вплоть до своего пробуждения спустя две недели. За последнюю неделю мне пришлось практически все осваивать с нуля. Например, потребовалось время для того, чтобы снова научиться ходить. Мне очень повезло, что я остался жив после такого падения».