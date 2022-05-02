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Чудом избежавший смерти велогонщик заново учится ходить

rus.postimees.ee
Чудом избежавший смерти велогонщик заново учится ходить
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Милан Вадер
Милан Вадер Фото: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

В начале апреля голландский велогонщик Милан Вадер (шоссейные гонки и гонки по пересеченной местности) принимал участие в гонке, которая проходила в Стране Басков. В какой-то момент спортсмен вылетел с трассы и упал с обрыва.

Его состояние оценивалось как крайне тяжелое, медики провели необходимые операции. Сейчас поступила информация о состоянии спортсмена.

По словам 26-летней Вадера, последние три недели были для него и его близких очень неуверенными.

«Я очень сильно упал, меня доставили в Бильбао в отделение интенсивной медицины, все тело было одним сплошным переломом. Но самой большой проблемой было то, что мой мозг некоторое время не получал кислорода, - рассказал Милан Вадер. – Я не помню ничего с момента аварии и вплоть до своего пробуждения спустя две недели. За последнюю неделю мне пришлось практически все осваивать с нуля. Например, потребовалось время для того, чтобы снова научиться ходить. Мне очень повезло, что я остался жив после такого падения».

Вадер добавил, что уже выписался из больницы и благодарит всех, кто его поддерживал. Особая благодарность была выражена врачу, который работал на велотреке в Стране Басков – благодаря его действиям удалось спасти жизнь спортсмена.

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