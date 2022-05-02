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Предварительный раунд Лиги чемпионов пройдёт в Исландии

rus.postimees.ee
Предварительный раунд Лиги чемпионов пройдёт в Исландии
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: FABRICE COFFRINI/AFP

В четверг было определено место, где пройдёт предварительный раунд розыгрыша Лиги Чемпионов. ФКИ "Левадия" отправится в Исландию, сообщается на портале команды.

Всего в розыгрыше примут участие четыре команды. Среди возможных соперников "Левадии" будут чемпион Исландии Викингур Рейкьявик, чемпион Сан марино и чемпион Андорры.

Сначала будут сыграны полуфиналы, победители которых выйдут в финал. Победитель этого мини-турнира пройдёт дальше в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Оставшиеся три клуба продолжат евросезон в Лиге конференций УЕФА.

Заявку на проведение предварительного раунда подали футбольные союзы Эстонии и Исландии. УЕФА решила, что организатор мини-турнира выявит жеребьёвка и жребий пал на Исландию.

Свою первую игру ФКИ "Левадия" проведёт 21 июня, а соперник определится 7 июня в ходе жеребьёвки.

Оба полуфинала пройдут 21 июня, финал 24 июня.

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