Предварительный раунд Лиги чемпионов пройдёт в Исландии

Всего в розыгрыше примут участие четыре команды. Среди возможных соперников "Левадии" будут чемпион Исландии Викингур Рейкьявик, чемпион Сан марино и чемпион Андорры.

Сначала будут сыграны полуфиналы, победители которых выйдут в финал. Победитель этого мини-турнира пройдёт дальше в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Оставшиеся три клуба продолжат евросезон в Лиге конференций УЕФА.

Заявку на проведение предварительного раунда подали футбольные союзы Эстонии и Исландии. УЕФА решила, что организатор мини-турнира выявит жеребьёвка и жребий пал на Исландию.

Свою первую игру ФКИ "Левадия" проведёт 21 июня, а соперник определится 7 июня в ходе жеребьёвки.