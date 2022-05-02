В четверг было определено место, где пройдёт предварительный раунд розыгрыша Лиги Чемпионов. ФКИ "Левадия" отправится в Исландию, сообщается на портале команды.
Предварительный раунд Лиги чемпионов пройдёт в Исландии
Предварительный раунд Лиги чемпионов пройдёт в Исландии
Всего в розыгрыше примут участие четыре команды. Среди возможных соперников "Левадии" будут чемпион Исландии Викингур Рейкьявик, чемпион Сан марино и чемпион Андорры.
Сначала будут сыграны полуфиналы, победители которых выйдут в финал. Победитель этого мини-турнира пройдёт дальше в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Оставшиеся три клуба продолжат евросезон в Лиге конференций УЕФА.
Заявку на проведение предварительного раунда подали футбольные союзы Эстонии и Исландии. УЕФА решила, что организатор мини-турнира выявит жеребьёвка и жребий пал на Исландию.
Свою первую игру ФКИ "Левадия" проведёт 21 июня, а соперник определится 7 июня в ходе жеребьёвки.
Оба полуфинала пройдут 21 июня, финал 24 июня.
Ключевые слова