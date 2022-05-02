МИД Израиля вызвал посла РФ после слов Лаврова о евреях и Зеленском

В интервью итальянскому телевидению главе российской дипломатии предложили объяснить, как связаны обвинения РФ в нацизме в адрес Украины с тем, что украинский президент Владимир Зеленский является евреем. Лавров заявил в ответ: "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят".