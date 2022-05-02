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"У Гитлера тоже была еврейская кровь". МИД Израиля вызвал посла РФ после заявления Лаврова

rus.postimees.ee
"У Гитлера тоже была еврейская кровь". МИД Израиля вызвал посла РФ после заявления Лаврова
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Сергей Лавров
Сергей Лавров Фото: Russian Foreign Ministry/Scanpix

Израиль возмущен высказываниями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о евреях, сделанными в интервью итальянской телекомпании Mediaset. МИД Израиля в понедельник, 2 мая, вызвал российского посла для объяснений, передает DW.

В интервью итальянскому телевидению главе российской дипломатии предложили объяснить, как связаны обвинения РФ в нацизме в адрес Украины с тем, что украинский президент Владимир Зеленский является евреем. Лавров заявил в ответ: "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят".

По словам российского министра, захваченные в плен участники батальонов "Азов", "Айдар" и других подразделений "носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов", что указывает на наличие нацизма в Украине.

Глава израильского внешнеполитического ведомства Яир Лапид заявил, что высказывания его российского коллеги "не только непростительны и возмутительны - они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста". По словам Лапида, обвинения самих евреев в антисемитизме - это "самый низменный уровень расизма".

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