Прямая трансляция ⟩ Премьер-министр Кая Каллас выступит с политическим заявлением перед Рийгикогу

В прошлый вторник правительство на электронном заседании одобрило дополнительный бюджет на текущий год и три связанные с ним законопроекта и передаст их Рийгикогу. Объем принятых правительством в рамках дополнительного бюджета решений составляет 732 миллиона евро, к которым добавятся влияние налоговой сферы и изменения в расходах, автоматически зависящих от налоговых поступлений, в результате чего общий объем расходов, инвестиций и сделок по финансированию составит 802,9 миллиона евро.

Для укрепления тотальной безопасности и способности к сопротивлению будет выделено 247,6 миллиона евро, на укрепление безопасности пойдет 257,3 миллиона евро, а на покрытие расходов, связанных с первичным приемом беженцев, запланировано 242,7 миллиона евро. Еще до решения о составлении дополнительного бюджета из резерва правительства были выделены средства на улучшение готовности к кризису. Дополнительный бюджет восстанавливает эти средства в резерве. Вместе с суммами, перенесенными из бюджета прошлого года, правительственный резерв увеличится до 100 миллионов евро.

Государственный бюджет составляет около 2,2 процента от ВВП 2022 года, в соответствии с весенним прогнозом Министерства финансов. Вместе с тем влияние дополнительного бюджета на бюджетную позицию несколько меньше, так как использование субсидий частично вернет государству средства в виде налогов. С учетом обоих факторов влияние на номинальную бюджетную позицию государственного сектора составит в этом году 627 миллионов евро, или 1,9 процента ВВП.

Государству придется финансировать принимаемые меры с помощью резерва ликвидности и дополнительных кредитных средств. В качестве инструмента можно использовать краткосрочные и долгосрочные эмиссии облигаций. Установленный максимально разрешенный объем долговых обязательств государства в 7,2 миллиарда евро меры поддержки дополнительного бюджета и связанный с этим отток средств не увеличат.