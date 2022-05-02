Общеевропейская система ковид-паспортов будет функционировать еще минимум год

Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер сказал в программе "Подробности" на Радио 4, что это чисто технический шаг, который подразумевает, что справки о вакцинации или перенесенном заболевании можно выдавать и дальше, и они продолжат действовать на территории всего Евросоюза.

Мярт Вольмер напомнил, что в настоящее время ковид-сертификат после первых доз действует 270 дней, а после третьей дополнительной дозы - один год. Для детей до 18 лет, у которых введены две дозы вакцины, справка действует бессрочно, до наступления совершеннолетия. Эти требования едины на территории всего Евросоюза.