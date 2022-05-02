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Общеевропейская система ковид-паспортов будет функционировать еще минимум год

rus.postimees.ee
Общеевропейская система ковид-паспортов будет функционировать еще минимум год
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Covid-сертификат. Иллюстративное фото.
Covid-сертификат. Иллюстративное фото. Фото: Eero Vabamägi

Работа европейской системы ковид-паспортов была продлена до 30 июня 2023 года, сообщил Rus.Err.ee.

Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер сказал в программе "Подробности" на Радио 4, что это чисто технический шаг, который подразумевает, что справки о вакцинации или перенесенном заболевании можно выдавать и дальше, и они продолжат действовать на территории всего Евросоюза.

Мярт Вольмер напомнил, что в настоящее время ковид-сертификат после первых доз действует 270 дней, а после третьей дополнительной дозы - один год. Для детей до 18 лет, у которых введены две дозы вакцины, справка действует бессрочно, до наступления совершеннолетия. Эти требования едины на территории всего Евросоюза.

Вице-канцлер считает, что несмотря на снятие ограничений во многих европейских странах, иметь ковид-сертификат - хорошо, так как ситуация еще может измениться или потребуется путешествовать за пределы Евросоюза.

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