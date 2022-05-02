Эстонская разведка: нет оснований полагать, что запасы высокоточного оружия РФ подходят к концу

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В выходные вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) предприняли ряд в целом неуспешных попыток продвижения на нескольких направлениях. Под Харьковом украинские войска смогли провести несколько удачных локальных атак.

По неподтвержденным данным, под Изюмом вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли огневой налет по штабу 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ. Имеются признаки стягивания дополнительных сил на изюмский плацдарм.

Также имеются сведения о том, что в выходные под Изюмом находился начальник генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Визит столь высокопоставленного военачальника вкупе с переброской резервов может указывать на то, что изюмское оперативное направление может стать местом главного удара наступательной операции на востоке Украины.

1 мая ВС РФ сообщили об ударе по аэродрому в Одессе. Его нанесли крылатыми ракетами П-800 «Оникс» протикокорабельного комплекса «Бастион». Несмотря на то, что данные средства могут использовать в том числе и против сухопутных целей, подобное применение противокорабельных комплексов является скорее необычным.

С начала агрессии ВС РФ выпустили по целям на Украине более тысячи высокоточных боеприпасов: ракет «Искандер», «Калибр», Х-101 и Х-555. Впрочем, пока нет оснований полагать, что запасы высокоточного оружия РФ подходят к концу. Вероятно, что точечные удары россиян также срывались по причине технических неполадок.

Харьковское направление (Восток)

Харьков продолжает подвергаться обстрелам артиллерии. ВСУ сообщили о локальных контрударах, в результате которых им удалось освободить несколько населенных пунктов в предместьях города.

Под Сумами под минометый обстрел попала приграничная территория. После вывода российских войск с этого направления, значимых инцидентов в этом районе не происходило.

Насколько известно, в эти выходные ВС РФ не смогли продвинуться от Изюма в сторону Барвенково. С начала второй фазы войны российские войска сумели пройти на этом направлении около 20 километров.

Рубеж Донецк – Луганск

Российские войска нажимают на Лиман. ВСУ потеряли контроль над населенными пунктами Рубежное, Кременная и Попасная. Однако в целом, украинские войска удерживают оборону вдоль берега реки Северный Донец. Наиболее ожесточенным обстрелам подвергаются позиции ВСУ под Северском. Под Попасной замечены части морской пехоты ВС РФ, высвободившиеся после окончания штурма Мариуполя.

Под Донецком российские войска предприняли ряд безуспешных попыток наступления на Марьинку. ВС РФ укрепили эшелонированную противовоздушную оборону на этом направлении.

В течение выходных с промышленной зоны завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вывести десятки гражданских. Однако, насколько известно, в воскресенье в результате артиллерийского удара эвакуация была сорвана.

Южное направление