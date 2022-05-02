Запущен газопровод между странами Балтии и Польшей

Как сообщил оператор системы транспортировки природного газа – литовская компания Amber Grid, первые физические и коммерческие потоки газа были переданы по новому газовому соединению в воскресенье.

В сообщении говорится, что соединяющий Литву и Польшу 508-километровый трубопровод GIPL эффективно расширит европейский газовый рынок за счет интеграции стран Балтии и Финляндии. Заинтересованность в использовании GIPL с самого начала демонстрировали результаты аукционов по продаже месячной газотранспортной мощности по перемычке GIPL, состоявшиеся во второй половине апреля.

На первом аукционе, состоявшемся 19 апреля, было продано небольшое количество мощностей в направлении Литвы, а на втором аукционе, который состоялся 27 апреля, в направлении Литвы была продана треть технических мощностей GIPL в направлении Польши.

Аукционы проходили на платформе резервирования мощностей GSA, которая позволяет участникам газового рынка совместно резервировать мощности по транспортировке газа в литовской и польской системах. С началом работы трубопровода GIPL ежедневные аукционы мощности будут организовываться ежедневно.

«Впервые в истории стран, после длительного периода реализации подключения GIPL, по газопроводу GIPL идет газ. Сегодня его переправляют в Польшу, но в зависимости от потребностей участников рынка, его будут направлять как в Литву, и в Польшу. Это особенно важное событие в истории развития энергетической независимости Литвы и Польши, особенно в контексте безопасности газоснабжения», — заявил генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Церемония открытия газопровода GIPL состоится 5 мая в Литве, на нее приглашены президенты Литвы, Польши и Латвии, комиссар Евросоюза по энергетике, министры страны Балтии и Польши, ответственные за энергетику, главы операторов систем передачи газа Литвы и Польши, реализовавших проект.

Газопровод, прокладка которого в Литве завершилась в начале этого года, соединяет газовые рынки Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии с Европейским Союзом. Его общая длина составляет 508 км, из них 165 км проложено в Литве и 343 км в Польше.

К 30 сентября, когда закончится этот газовый год, постоянная пропускная способность газопровода составит 230 тысяч. кубометров в час, или 2,6 ГВтч, что эквивалентно 2 млрд кубометров в год, или 22,5 ТВтч.