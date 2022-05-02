Жители Эстонии бесплатно отправили в Украину 820 посылок с гуманитарной помощью

Новая бесплатная услуга доставки посылок в Украину, созданная в начале войны, направлена на доставку от частных лиц частным лицам. По словам руководителя международных посылочных услуг Omniva Мариты Мяги, сотрудничество с Почтой Украины было начато для отправки бесплатных почтовых посылок с гуманитарной помощью, чтобы дать жителям Эстонии возможность напрямую и незамедлительно поддержать своих знакомых и родственников, проживающих в Украине.

«Интерес к бесплатной отправке посылки с гуманитарной помощью в Украину большой. Люди активно пользуются услугой бесплатной отправки посылок, и эта тенденция растет, – сказала Марита Мяги. – В Украину отправляются в первую очередь посылки с предметами первой необходимости, лекарствами, продуктами питания, бинтами и одеждой».

Первая посылка была отправлена в Украину 16 марта. Самые активные отправители посылок живут в Таллинне. Например, из почтового отделения Ласнамяэ было отправлено почти 100 посылок, а из почтового отделения Палласти в районе Сикупилли – почти 70 посылок гуманитарной помощи. Из пярнуского почтового отделения в Украину было отправлено более полусотни посылок.

«В сотрудничестве с Почтой Польши мы доставляем посылки до украинско-польской границы, где представитель Почты Украины забирает посылки и доставляет их в открытые почтовые отделения в Украине. На данный момент среднее время доставки составляет около двух-трех недель», – добавила Мяги. Укрпошта, или Почта Украины, хорошо работает и готова к сотрудничеству несмотря на военное положение и крайне сложные условия. Генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский, выразил признательность и благодарность Omniva и почтовым отделениям других стран за организацию бесплатной доставки посылок в Украину.