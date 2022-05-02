Таави Аас: Elering не будет конкурировать с Alexela в развитии СПГ-терминала

«Alexela — хороший пример того, как частный сектор может помочь государству по темам стратегической важности и предложить быстрые решения», - сказал Аас в пресс-релизе министерства.

В понедельник министр представил парламентской комиссии по экономике законопроект, определяющий роли участников рынка для адаптации к продолжительному прекращению поставок газа из России.

Государство уточняет снабжение потребителей природным газом в кризисных ситуациях посредством поправок к закону о природном газе, закону о чрезвычайной ситуации и закону о конкуренции. Цель — лучше подготовиться к потенциальным нарушениям в снабжении газом.

По словам Ааса, государство готовится к ситуации, в которой Кремль может решить прекратить поставки газа в Эстонию. «Мы работаем на двух направлениях, чтобы избавиться от российского газа. К осенью мы вместе с Alexela доставим терминал СПГ, а также создадим при Эстонском центре резервов резерв газа», - сказал Аас.

Согласно поправкам к законодательству, в кризисной ситуации прежде всего используется стратегический государственный запас газа, который планируется создать в объеме 1 тераватт при Эстонском центре резервов. Затем используется принадлежащий Elering защищенный потребительский запас. В законопроекте также указано, что администратор системы снабжения газом Elering должен создать для государства способность приема СПГ.

Кроме того, в законе о природном газе уточнят группы потребителей, потребление газа в которых можно при необходимости ограничивать. Обеспечение газом в первую очередь гарантируют для домашних потребителей и производителей теплоэнергии, затем гарантируют способность производства электроэнергии.