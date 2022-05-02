Из-за роста цен на стройматериалы сдвинуты сроки 40 проектов строительства дорог

По словам Рандмаа, сейчас формируются списки объектов дорожного строительства, которые будут в этом году отложены из-за подорожания строительных материалов."Поскольку дополнительную информацию по бюджету мы получили только на прошлой неделе, мы сейчас все пересматриваем и в какой-то момент обнародуем списки тех объектов, которые будут отложены", - сказал он.