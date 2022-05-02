Транспортный департамент из-за роста цен на строительные материалы откладывает реализацию более 40 запланированных в начале года проектов дорожного строительства, cообщает Rus.ERR, отмечая при этом, что пока точно неизвестно, какие именно запланированные проекты будут отложены.
Из-за роста цен на стройматериалы сдвинуты сроки 40 проектов строительства дорог
При этом Транспортный департамент, несмотря на повышение цен, планирует продолжить реализацию нескольких проектов: например, продолжится строительство участка дороги Выыбу-Мяо на Тартуском шоссе, проект участка дороги Кяравере-Кардла, строительство участка Рижской кольцевой дороги возле Тарту и участка Канама-Валингу на Таллиннской кольцевой дороге.
Кроме того, по словам директора службы управления инфраструктурой Департамента транспорта Райдо Рандмаа, недалеко от Пярну начнется строительство четырехполосного участка дороги.
По словам Рандмаа, сейчас формируются списки объектов дорожного строительства, которые будут в этом году отложены из-за подорожания строительных материалов."Поскольку дополнительную информацию по бюджету мы получили только на прошлой неделе, мы сейчас все пересматриваем и в какой-то момент обнародуем списки тех объектов, которые будут отложены", - сказал он.