«С начала войны в Украине на окне одной из ласнамяэских квартир постоянно были выставлены российский флаг, георгиевская ленточка и приклеенная к стеклу буква Z. Провокационные символы потревожили нескольких жителей района, которые сообщили об этом в полицию», - написала Пыхьяская префектура полиции в социальной сети.

В четверг патрульные полицейские отправились с проверкой на место, в это время на окне красовалась надпись: «З FOR RUƧƧIA». Полицейские пообщались с приклеившим текст человеком, но он не захотел понять, в чем проблема, и не удалил надпись: «В нашем публичном пространстве нет места для выражения мнения подобным образом. В административном порядке мужчина был задержан, а в пятницу суд назначил ему наказание за демонстрацию в окне разжигающих ненависть символов в виде ареста на 13 суток. Отбывать наказание он отправился прямо из зала суда».