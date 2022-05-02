Пн, 2.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В Мярьямаа сгорели будущие рождественские ели

BNS
В Мярьямаа сгорели будущие рождественские ели
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Пожар. Фото иллюстративное.
Пожар. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Полиция расследует причины пожара в лесном питомнике в Мярьямаа, пожар предположительно начался из-за сжигания мусора.

По сообщению полиции, 29 апреля возбудили дело о пожаре 21 апреля на участке площадью около девяти гектаров в волости Мярьямаа, где выращивают рождественские ели.

По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный пожаром, составляет 170 000 евро.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за сжигания мусора на другом объекте недвижимости.

Ключевые слова
Наверх