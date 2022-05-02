Полиция расследует причины пожара в лесном питомнике в Мярьямаа, пожар предположительно начался из-за сжигания мусора.
В Мярьямаа сгорели будущие рождественские ели
В Мярьямаа сгорели будущие рождественские ели
По сообщению полиции, 29 апреля возбудили дело о пожаре 21 апреля на участке площадью около девяти гектаров в волости Мярьямаа, где выращивают рождественские ели.
По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный пожаром, составляет 170 000 евро.
По предварительным данным, пожар мог начаться из-за сжигания мусора на другом объекте недвижимости.
Ключевые слова