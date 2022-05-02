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Мужчина признал себя виновным в убийстве знакомого

BNS rus.postimees.ee
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Мужчина признал себя виновным в убийстве знакомого
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Сергей Калинин.
Сергей Калинин. Фото: sakala.ajaleht.ee

В понедельник в Харьюском уездном суде начался суд над мужчиной, которых был ранее судимым за убийство и теперь обвиняется в новом убийстве. Отправленный под суд 55-летний Сергей Калинин признал себя виновным в убийстве знакомого ему человека.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, Калинин вечером 12 февраля прошлого года напал на своего знакомого, 35-летнего мужчину, в подъезде многоквартирного дома на улице Уус-Малева в Таллинне и несколько раз ударил его ножом в область лица и шеи.

Согласно обвинению, Калинин нанес жертве более 20 ножевых ранений, в результате чего в тот же вечер пострадавший скончался в больнице.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали Калинина, который был арестован на следующий день по запросу прокуратуры и с разрешения суда.

В 1995 году суд признал Калинина виновным в убийстве с целью ограбления одной женщины и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Позже его отправили из тюрьмы на принудительное психиатрическое лечение.

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