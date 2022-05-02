Мужчина признал себя виновным в убийстве знакомого

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, Калинин вечером 12 февраля прошлого года напал на своего знакомого, 35-летнего мужчину, в подъезде многоквартирного дома на улице Уус-Малева в Таллинне и несколько раз ударил его ножом в область лица и шеи.

Согласно обвинению, Калинин нанес жертве более 20 ножевых ранений, в результате чего в тот же вечер пострадавший скончался в больнице.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали Калинина, который был арестован на следующий день по запросу прокуратуры и с разрешения суда.