Студия Postimees: насколько вероятно нападение России на Молдову?

- Финская газета Iltalehti сообщила, что Финляндия объявит о решении о вступлении в НАТО 12 мая. По данным издания, сначала президент страны Саули Ниинисте объявит о своем согласии с присоединением к НАТО, а затем парламентские группы подтвердят это решение. Ожидается, что и Швеция в ближайшее время последует примеру Финляндии. Каких шагов со стороны России можно ожидать в ответ на эти действия Финляндии и Швеции? Начнется нервирующая активность подводных лодок, самолеты начнут наглее залезать в чужие воздушные пространства? Последует объявление о размещении ядерного оружия на Балтике?

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба назвал Германию одной из самых нерешительных стран ЕC в вопросе реакции на войну и призвал Берлин активнее поставлять Киеву оружие, а также смелее вводить санкции против Москвы. В интервью немецкой прессе Кулеба подчеркнул, что победа Украины в войне позволит Европе выйти из кризиса и значительно усилить свои позиции, но если Путин добьется успеха в агрессии против Украины, ЕС «не сможет наслаждаться стабильностью и безопасностью в течение десятилетий». Пришло ли это понимание к политической элите Германии?

- Глава МИДа Израиля Яир Лапид назвал непростительными и возмутительными высказывания своего российского коллеги Сергея Лаврова о евреях. В интервью итальянскому телеканалу в минувший уик-энд Лавров сказал, что национальность Владимира Зеленского не мешает его режиму быть нацистским. Лавров даже сказал, что из евреев часто получаются «самые ярые антисемиты» и что у Гитлера «тоже была еврейская кровь». Для чего Лавров делает такие заявления для внешней аудитории? Зачем ему дополнительно шокировать антисемитской риторикой западный мир, перед которым Россия старается наследниками нацистов выставить именно украинцев?