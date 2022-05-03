Тайм: членство Румынии в НАТО может удержать Россию от нападения на Молдову

- У этой затеи, по некоторым сведениям, уже есть кодовое название, оно звучит как ПНР. Из ПМР будут делать ПНР. То есть Приднестровская Молдавская Республика станет Приднестровской Народной Республикой. Возможно, американская разведка получила такие данные, и США стали активно публиковать их с целью склонить Россию все-таки не запускать такой сценарий. Ко всему прочему, мы ведь наверняка не знаем, что молдавская армия не станет воевать. Нельзя полностью исключить того, что 3500 военнослужащих армии Молдовы не уступят в патриотизме украинцам. Может быть, они тоже примутся ожесточенно защищать свою страну. Станут биться с Россией насмерть.

И еще следует помнить, что очень важную роль может сыграть в этой ситуации Румыния. Если Россия нападет на Молдову, Румыния это может воспринять как нападение и на Румынию, поскольку в Румынии румын и молдаван считают одним народом. Конечно, может показаться, что Румыния в том случае, если она захочет защитить Молдову, сначала должна будет спросить разрешения у НАТО. Однако после Рамштайна я бы даже не исключил возможности, что НАТО может санкционировать действия Румынии против России на территории Молдовы. Также не стоит забывать, что и Украина может результативно заступиться за Молдову. С учетом того, что происходит сейчас на фронтах, того упорства, с которым Украина сейчас противостоит этой банде орков, я предполагаю, что у Украины хватит сил, ярости и усердия, чтобы разгромить в Молдове российское наступление, просто перемолоть в Приднестровье российские войска.

- Президент Чехии Милош Земан назвал безумием решение Кремля начать войну против Украины и заявил, что результатом этих действий для РФ станет политический, экономический и репутационный конец. По мнению Земана, Владимир Путин однозначно совершил военные преступления. Еще недавно Земана считали едва ли не главным союзником Путина в Европе, теперь он превратился в жесткого критика Кремля. Что должно произойти, чтобы и с венгерским премьером Виктором Орбаном случилась бы такая метаморфоза? Или это невозможно?

- Боюсь, невозможно. Думаю, Орбан будет следовать принципу «если деньги взял, то не предавай». И он будет делать за эти деньги то, что ему было сказано. Полагаю, страх удержит Орбана от того, чтобы обмануть Путина. Все знают, как с 1917 года, со времен Дзержинского работает контора. КГБ никогда не прощает предательства. Если ты взял деньги и не исполнил заказ, то прощения тебе не будет.

Однако я бы обратил внимание на тех людей, кто не брал деньги у Путина, но и не критиковал его. Потому что до 24 февраля все-таки определенная пелена перед глазами при взгляде на Россию у многих политиков в западном мире имелась. Сейчас эта пелена у всех скинута. 24 февраля она уже пропала почти целиком, а исчезла прямо совсем полностью теперь, к моменту совещания на базе Рамштайн. Никаких сомнений в преступности того, что вытворяет Россия и ее руководство, ни у кого уже не осталось.

- Финская газета Iltalehti сообщила вчера, что Финляндия объявит о решении о вступлении в НАТО 12 мая. Ожидается, что и Швеция в ближайшее время последует примеру Финляндии. Каких шагов со стороны России можно ожидать в ответ на эти действия Финляндии и Швеции? Начнется нервирующая активность подводных лодок, самолеты начнут наглее залезать в чужие воздушные пространства? Последует объявление о размещении ядерного оружия на Балтике?

- Россия будет реагировать на эти шаги Финляндии и Швеции истерикой. Это будет продолжение той же истерики, которую мы слышим уже 20 лет. Снова будет говориться о том, что Россия запросто сможет всех разбомбить и убить, что все в Европе замерзнут без российского сырья, что в магазинах на Западе без России будут пустые полки. Что на Западе все уже нравственно сгнили, что у людей там нет никакой морали, и что единственном оплотом морали в человечестве остается Россия. Что нравственность и свет остались только в России, где геям не дают проводить гей-парады, а собак не насилуют на улицах.