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Девять украинских военных доставлены в Эстонию на реабилитацию

Мейнхард Пулк
Девять украинских военных доставлены в Эстонию на реабилитацию
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Реабилитация.
Реабилитация. Фото: Eduard Laur

Если после начала войны в Украине в 2014 году раненых доставляли в Эстонию в Центр здоровья Сели, то аналогичная практика продолжается и в этом году после эскалации военных действий, сообщает Postimees.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны Кай Симсон, после активизации боевых действий 24 февраля в Эстонию на реабилитацию были взяты девять военнослужащих ВСУ. «Мы обязательно найдем возможности предлагать реабилитационное лечение и в дальнейшем», — добавила Симсон.

В сентябре 2014 года Postimees писал, что Эстония намерена принять на реабилитацию получивших ранения в боях 15 украинских военнослужащих, к которым в 2015 году добавится до 70 человек. Срок реабилитации одного раненого составляет 12 дней.

Основной задачей Центра здоровья Сели является обеспечение реабилитации и физиотерапии лиц, получивших ранения в связи с выполнением служебных обязанностей, и военнослужащих, получивших продолжительный ущерб здоровью в ходе международной военной операции.

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