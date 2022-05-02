В качестве безработных зарегистрировано более 4200 украинских беженцев

За прошлую неделю с 25 апреля по 1 мая на учет встали 563 украинских беженца.

С помощью Кассы по безработице 52,1 процента украинских беженцев ищут работу в Харьюмаа, 9,6 процента в Ида-Вирумаа, 8 процентов в Тартумаа и 6,8 процента в Пярнумаа.

91,2 процента вставших на учет беженцев составляют женщины. 9,3 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 76 процентов к возрастной группе 25–54 года, а 14,6 процента люди старше 55 лет.

У 62,2 процента вставших на учет украинских беженцев высшее образование, а у 9,9 процента специальное; не имеют специальности 14,5 процента, а уровень образования 13,4 процента не уточнен.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли - 20,6 процента, 20,3 процента составляют специалисты высшего уровня, 13,6 процента — техники и специалисты среднего звена, а 13,9 процента не имеют трудового стажа.

На прошлой неделе пособие по безработице получали 259 человек (46 процентов) вставших на учет.

На прошлой неделе 72 человека сняты с учета, поскольку они нашли рабочее место.