МНЕНИЕ ⟩ «Победобесие», война в Украине и неизбежное искупление

Наверное, никогда за последние годы с таким волнением и трепетом мы не ждали день 9 мая. Возле Бронзового солдата выставлена охрана, парламент принял Закон о запрете враждебной символики, и с разных сторон раздаются противоречивые суждения о том, как нужно отмечать годовщину окончания самой кровопролитной войны в Европе.

Напряжение было вполне ожидаемым, но местные политики – особенно русскоязычные – предпочитают лишний раз этой темы не касаться. А если и касаться, то очень осторожно и максимально нейтрально.

Если говорить о символах и нарративах, связанных со Второй мировой войной, то значительная часть, в первую очередь, русскоязычных жителей нашей страны находится в плену мифологизированной и в значительной степени упрощенной версии, которую в свое время после некоторых метаний разработала советская власть.

К слову сказать, генералиссимус Сталин, которому принято приписывать значительный вклад в победу СССР над Германией (без серьезной дискуссии о том, как упорно он к развязыванию этой войны шел), не слишком жаловал этот праздник. Собственно, и праздником – то есть, нерабочим днем – он был лишь в 1946-47 годах. Вождь всех народов, по всей видимости, был в немалой степени разочарован итогами войны, поскольку рассчитывал на большее. К тому же, он понимал, насколько большое количество жителей его страны помнило цепь предвоенных событий, которые ясно указывали, на чьей стороне выступал «миролюбивый» СССР в 1939-41гг.

Народы Прибалтики отлично помнили, как «восстанавливалась» советская власть в Эстонии, Латвии и Литве. Жители Бессарабии, а также отторгнутых Советским Союзом восточных земель Польши не забыли, как их присоединяли к «семье братских народов». Да и в Финляндии память о Зимней войне никуда не делась, как и память о цене, которую финны заплатили за сохранение своего государства. Но в СССР эти события во всех учебниках упоминались вскользь, без погружения в подробности.

Сегодня как угодно можно относиться к советскому прошлому. Кто-то считает его славным, кто-то кровавым, а у меня СССР ассоциируется с тотальным лицемерием: ложь пронизывала все сферы жизни. Нам лгали из телевизора и радиоприемника, с плакатов и лозунгов, на партсъездах и профсоюзных собраниях, а мы согласно кивали и всё понимали: знали, кому и что сказать, чтобы не иметь неприятностей в дальнейшем. Мы соглашались с советскими историческими концепциями, даже не пытаясь в них разобраться и тем более поставить под сомнение.