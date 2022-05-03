Русскоязычным жителям страны придется открыть новую страницу своей жизни, какой бы горькой и нелицеприятной ни была правда, пишет Игорь Калакаускас в преддверии 9 мая.
МНЕНИЕ ⟩ «Победобесие», война в Украине и неизбежное искупление
Наверное, никогда за последние годы с таким волнением и трепетом мы не ждали день 9 мая. Возле Бронзового солдата выставлена охрана, парламент принял Закон о запрете враждебной символики, и с разных сторон раздаются противоречивые суждения о том, как нужно отмечать годовщину окончания самой кровопролитной войны в Европе.
Напряжение было вполне ожидаемым, но местные политики – особенно русскоязычные – предпочитают лишний раз этой темы не касаться. А если и касаться, то очень осторожно и максимально нейтрально.
Если говорить о символах и нарративах, связанных со Второй мировой войной, то значительная часть, в первую очередь, русскоязычных жителей нашей страны находится в плену мифологизированной и в значительной степени упрощенной версии, которую в свое время после некоторых метаний разработала советская власть.
К слову сказать, генералиссимус Сталин, которому принято приписывать значительный вклад в победу СССР над Германией (без серьезной дискуссии о том, как упорно он к развязыванию этой войны шел), не слишком жаловал этот праздник. Собственно, и праздником – то есть, нерабочим днем – он был лишь в 1946-47 годах. Вождь всех народов, по всей видимости, был в немалой степени разочарован итогами войны, поскольку рассчитывал на большее. К тому же, он понимал, насколько большое количество жителей его страны помнило цепь предвоенных событий, которые ясно указывали, на чьей стороне выступал «миролюбивый» СССР в 1939-41гг.
Народы Прибалтики отлично помнили, как «восстанавливалась» советская власть в Эстонии, Латвии и Литве. Жители Бессарабии, а также отторгнутых Советским Союзом восточных земель Польши не забыли, как их присоединяли к «семье братских народов». Да и в Финляндии память о Зимней войне никуда не делась, как и память о цене, которую финны заплатили за сохранение своего государства. Но в СССР эти события во всех учебниках упоминались вскользь, без погружения в подробности.
Сегодня как угодно можно относиться к советскому прошлому. Кто-то считает его славным, кто-то кровавым, а у меня СССР ассоциируется с тотальным лицемерием: ложь пронизывала все сферы жизни. Нам лгали из телевизора и радиоприемника, с плакатов и лозунгов, на партсъездах и профсоюзных собраниях, а мы согласно кивали и всё понимали: знали, кому и что сказать, чтобы не иметь неприятностей в дальнейшем. Мы соглашались с советскими историческими концепциями, даже не пытаясь в них разобраться и тем более поставить под сомнение.
С крушением СССР рухнули и все концепции. Я как раз учился в это время на историческом факультете Петербургского педуниверситета и с удивлением видел, как на ходу переобувались профессора и доктора исторических наук, переключаясь с описаний триумфального шествия советской власти на рассказы об ужасах коллективизации и большого террора. Лишь одно событие советской истории предпочли кардинально не пересматривать – это Великая Отечественная война. Абсурдность этого термина – «Великая Отечественная война» – никому не приходила в голову – ни тогда, когда он был введен, ни даже теперь, когда совершенно очевидно, что нападение Германии в июне 1941 года на бывшего соратника по борьбе за передел мира и открытие Восточного фронта было лишь очередным актом Второй мировой войны.
Первый президент России Борис Ельцин не проявлял особого интереса к торжествам по случаю Дня Победы. Однако его преемник превратил празднование годовщины разгрома Германии в воистину грандиозный государственный проект, масштаб которого с каждым годом становился все более широким, а общая тональность – все агрессивнее. Роль СССР в развязывании Второй мировой войны в речах Путина со временем свелась к нулю, вклад союзников по антигитлеровской коалиции подвергался ироничной оценке, а обвинения в поддержке нацистских настроений в европейских странах стали с каждым годом все более адресными.
Путинским ноу-хау в праздновании 9 мая можно назвать широкое распространение «георгиевских ленточек» и организацию «Бессмертных полков». Очень важным было для Кремля перенести эти элементы «победобесия» в сопредельные государства. За пределами России, в местах компактного проживания русскоговорящего населения сподвигнуть на шествия с портретами ветеранов и использование ленточек было совсем несложно. Российским и пророссийским СМИ всегда было важно показать «картинку» - именно Бессмертный полк стал в этом смысле беспроигрышным. Уверен, что значительная часть моих соотечественников абсолютно искренне в этих акциях участвовала и не понимала, что Москва просто использует в своих корыстных целях их трепетное отношение к теме войны.
День 24 февраля 2022 года вызвал шок у всего мира. Болью отозвалось решение Путина начать агрессию против Украины в сердцах жителей постсоветского и постсоциалистического пространства. Если же говорить о русскоговорящих европейцах, то надо с горечью признать, что значительная часть их до сих пор отказывается верить в реальность этого кошмара. Лично знаком с несколькими такими людьми, которые пытаются оправдать действия Кремля мыслями, что «американцы спровоцировали Путина», «украинцы готовили удар», «Запад всегда не любил Россию». А как воспитанным в советских школах людям можно справиться с фактом, что страна, гордившаяся все эти годы победой над нацизмом, сама не только выступила в роли агрессора, но и демонстрирует нацистские методы ведения войны?
Я не хочу оправдывать тех, кто до сих пор смотрит информационные передачи российского ТВ и верит в то, что «не все так однозначно». После аннексии Крыма Кремль фактически перестал скрывать своих намерений по перекраиванию зон мирового влияния. Антиукраинскую и антизападную истерию не замечали только слепые. Кого-то, по всей видимости, грела сама мысль, что Путин «поднимает Россию с колен» - многие русские чувствовали свою сопричастность к этому процессу.
Нет никаких сомнений, что празднование Дня Победы в этом году в России будет проходить на волне «специальной военной операции» по «денацификации» Украины. Уверен, что буквой «Z» будет украшена Красная площадь, а среди портретов, которые пронесут на шествии Бессмертного полка, обязательно будут портреты павших в Украине «героев». Истерика, охватившая воодушевленных путинской агрессией россиян, достигнет пика именно в эти дни – горькое и тяжелое прозрение наступит не скоро. Для того, чтобы удалить этот гнойный нарыв в головах российского населения, потребуется очень много сил и времени.
Но меня больше волнуют жители Эстонии, многие из которых просто не осознают, насколько двусмысленными будут все попытки устроить какие-то демонстративные акции в день 9 мая. Давайте признаемся сами себе, что многими, кто приходит 9 мая к Бронзовому солдату, движет не только желание почтить память павших, но и проявить свою гражданскую позицию. Уверен, что многие понимают, что в этом году вероятность провокаций – причем со всех сторон – выросла в разы. И мне очень жаль, что русские политики Эстонии предпочитают аккуратно обходить эту тему. Я понимаю, они думают о голосах на следующих выборах и поэтому не могут подобрать нужных слов.
В недавнем обращении мэра города Таллинна Михаила Кылварта говорится о некоей войне, «идущей в тысяче километров от нас», но ни словом не упоминается ни Россия, эту войну развязавшая, ни Украина, в эту войну втянутая и несущая колоссальные людские и экономические потери. Таллиннцам предлагается пройти «тест на зрелость общества», что само по себе не должно быть подвергнуто осуждению. Но некая недосказанность в названном выше заявлении слишком заметна. Я понимаю, что накануне 9 мая устраивать исторические и политические лекции не очень своевременно. Каждое слово любого политика должно быть взвешенным и несколько раз обдуманным, но умением достучаться до разума и сердца обладают лишь единицы.
В связи с этим я хочу вспомнить об одном событии, которое произошло в 1970 году. Во время своего официального визита в Польшу – это был первый визит главы Западной Германии после Второй мировой войны – канцлер ФРГ Вилли Брандт перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто, подавленного нацистами в 1943 году, опустился на колени. Это незапланированное, но очень искреннее коленопреклонение вошло в историю и открыло новую страницу в польско-германских отношениях.
Русскоязычным жителям страны тоже приходится открывать новую страницу своей жизни, какой бы горькой и нелицеприятной ни была правда. Правда заключается в том, что нынешняя власть в России развязала кровавую войну, которая позорным пятном легла на всех россиян. Искупать эту вину в той или иной степени придется всем, кто связывает свою жизнь с Россией. И сейчас самое время начинать это осознавать.