Глава МИД Эстонии - израильскому коллеге: Россия должна болезненно потерпеть неудачу в Украине

Министр иностранных дел Лийметс на встрече с министром иностранных дел Лапидом подчеркнула, что для прекращения войны России важно провалить ее агрессивные планы, как в военном, так и в политическом плане, и продолжать всячески помогать Украине. «В интересах всего демократического мира отразить агрессию России и заставить ее вернуться к своим границам. Эта война должна стать для России долгосрочной стратегической ошибкой, чтобы оккупация территорий суверенных государств и убийства мирных людей не повторились», – сказала Лийметс.

Говоря о хороших двусторонних отношениях между Эстонией и Израилем, Лийметс, встретившись как с министром иностранных дел, так и с министром обороны Израиля, подчеркнула наше стремление к дальнейшему развитию сотрудничества в области кибербезопасности и цифровых технологий. «Мы видим большие возможности для обмена опытом и уроками. Израиль также является одной из ключевых стран в сфере кибербезопасности для Эстонии, и у нас уже есть активный диалог», – сказала министр иностранных дел Эстонии. Лийметс добавила, что развитие сотрудничества в области обороны между двумя странами также имеет важное значение.

Во время встреч с министрами иностранных дел и обороны Израиля Лийметс подчеркнула достижение региональной стабильности, говоря о ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и ближневосточном мирном процессе.

В ходе визита министр иностранных дел Эстонии также встретится с советником по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой и председателем эстонско-израильской парламентской группы Симоном Давидсоном.