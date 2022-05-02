Грузовики больше недели стоят в очереди, чтобы пройти границу с Россией

По словам руководителя компании, оперирующей зоной ожидания, абсолютно нет проблем с теми грузовиками, которые заранее бронируют время прохождения границы. Они гарантированно вызываются на границу по графику бронирования, и если есть задержка, то в среднем на два часа, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".