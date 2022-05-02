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Грузовики больше недели стоят в очереди, чтобы пройти границу с Россией

rus.postimees.ee
Грузовики больше недели стоят в очереди, чтобы пройти границу с Россией
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Грузовики. Фото иллюстративное
Грузовики. Фото иллюстративное Фото: Meelis Meilbaum

Около сотни большегрузных автомобилей находится на территории парковки в Силламяэской зоне ожидания перехода границы через Нарвский пограничный пункт. Большинство из них находятся там уже больше недели.

По словам руководителя компании, оперирующей зоной ожидания, абсолютно нет проблем с теми грузовиками, которые заранее бронируют время прохождения границы. Они гарантированно вызываются на границу по графику бронирования, и если есть задержка, то в среднем на два часа, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

По данным системы бронирования GoSwift, на Нарвском пограничном пункте сегодня ожидают своей очереди 268 грузовых автомобилей, причем в живой очереди - 162 грузовика. Ближайшее время бронирования прохода границы доступно лишь в полночь 13 мая.

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