Сегодня незадолго до 17 часов полицейский патруль в Тарту возле Эстонского национального музея заметил красный BMW. Возникло подозрение, что за рулем находится человек без водительских прав, который известен полиции по нескольким предыдущим нарушениям правил дорожного движения, сообщает Tartu Postimees.
Злостный нарушитель совершил тяжелое ДТП: в его машине было четверо несовершеннолетних
«Был дан сигнал остановиться, но водитель BMW его проигнорировал. Вместо того, чтобы остановиться, он направился из города и поехал в сторону Кырвекюла», — сказал старший смены патрульной службы Тартуского отделения полиции Майдо Колк.
По предварительным данным, BMW, за рулем которого находился 22-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Peugeot. В результате столкновения BMW вылетел с дороги.
Помимо водителя, в BMW были четыре несовершеннолетние девушки, а в Peugeot — только водитель. «Все участники аварии пострадали и ими занимались медики, — добавил Майдо Колк. - Мужчина за рулем BMW не употреблял алкоголь, но он был доставлен в медицинское учреждение для выявления возможного наркотического опьянения, откуда его доставили в Тартускую тюрьму в качестве подозреваемого в совершении преступления».
У сидевшего за рулем BMW человека нет водительских прав. Только в апреле полиция дважды ловила его за рулем, в его отношении было начато уголовное производство и он был доставлен в учреждение заключения по подозрению в совершении преступления.
«К сожалению, все это не повлияло на его опасное поведение на дорогах, и теперь необходимо вместе с прокуратурой решить, как устранить постоянную опасность на дороге так, чтобы не подвергать опасности невинных участников дорожного движения, - сказал Майдо Колк. - В случае с сегодняшней аварией просто повезло, что в час пик с интенсивным движением серьезное ДТП на дороге Тарту-Кырвекюла не привело к трагическим последствиям».