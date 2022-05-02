Злостный нарушитель совершил тяжелое ДТП: в его машине было четверо несовершеннолетних

«Был дан сигнал остановиться, но водитель BMW его проигнорировал. Вместо того, чтобы остановиться, он направился из города и поехал в сторону Кырвекюла», — сказал старший смены патрульной службы Тартуского отделения полиции Майдо Колк.

По предварительным данным, BMW, за рулем которого находился 22-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Peugeot. В результате столкновения BMW вылетел с дороги.

Помимо водителя, в BMW были четыре несовершеннолетние девушки, а в Peugeot — только водитель. «Все участники аварии пострадали и ими занимались медики, — добавил Майдо Колк. - Мужчина за рулем BMW не употреблял алкоголь, но он был доставлен в медицинское учреждение для выявления возможного наркотического опьянения, откуда его доставили в Тартускую тюрьму в качестве подозреваемого в совершении преступления».

У сидевшего за рулем BMW человека нет водительских прав. Только в апреле полиция дважды ловила его за рулем, в его отношении было начато уголовное производство и он был доставлен в учреждение заключения по подозрению в совершении преступления.