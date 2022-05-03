В Эстонии выросло число безработных

В то же время уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,3%, пишет Rus.ERR .

По состоянию на 1 мая, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 47 351 человек. На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы, 4271 из которых зарегистрировались в качестве безработных. Доля беженцев в общем числе безработных достигла 9%. Примерно 850 беженцев сумели найти в Эстонию работу.