За минувшую неделю общее количество безработных в Эстонии увеличилось примерно на 100 человек.
В Эстонии выросло число безработных
В Эстонии выросло число безработных
В то же время уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,3%, пишет Rus.ERR.
По состоянию на 1 мая, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 47 351 человек. На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы, 4271 из которых зарегистрировались в качестве безработных. Доля беженцев в общем числе безработных достигла 9%. Примерно 850 беженцев сумели найти в Эстонию работу.
По уездам самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 11,1%, а в Харьюмаа безработица выросла до 7%.
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