Профсоюзам не нравится привлечение иностранной рабочей силы в Эстонию

Как отмечается в переданном BNS тексте обращения, профсоюзы назвали постыдным использование темы украинских беженцев в качестве прикрытия для продавливания поправок в ускоренном порядке. По оценке профсоюзов, за этим стоит желание ввезти в Эстонию дополнительную иностранную рабочую силу.

«Это в еще большей степени снизит возможности местных людей получить работу. Эстония не может использовать коммерческую модель предприятий, в соответствии с которой для получения конкурентного преимущества используется дешевая рабочая сила. Это тормозит развитие предприятий, которые хотели бы платить своим работникам достойную зарплату. Столь масштабное изменение Закона об иностранцах должно опираться на сотрудничество профсоюзов, работодателей и государства, исходить из анализа последствий», - подчеркивают авторы обращения.