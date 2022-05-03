ОБЗОР ⟩ Выжившие на «Азовстали» описывают невероятные ужасы

«Я боялась, что бункер не выдержит, страх был жуткий, – рассказала Усманова, которая вместе с сотней других марупольцев наконец выбралась из мрачной ловушки. – Мы так давно не видели солнца», – добавила она.

Выступавшая перед журналистами в воскресенье в поселке Безыменное, что примерно в 30 километрах от Мариуполя, Усманова стала одной из счастливиц, сумевших через гуманитарный коридор покинуть подземную сеть бункеров и тоннелей, построенных когда-то, чтобы пережить бомбежки.

Ребенок выходит из сталелитейного завода «Азовсталь» в Мариуполе во время эвакуации под руководством ООН после почти двухмесячной осады. Украина, 1 мая 2022. ФОТО: Давид Арахамия/полк «Азов»/REUTERS Фото: DAVID ARAKHAMIA/AZOV HANDOUT

Но даже незыблемая конструкция «Азовстали» сотрясалась под обстрелами вооруженных сил РФ, после каждого взрыва осыпая бетонной пылью людей, которые прятались в тоннелях.

Рискуя жизнью

«Когда бункер начинал сотрясаться, меня била истерика, муж может это подтвердить. Я так переживала, что рухнет потолок», – рассказывала Усманова.

«Вы просто не можете себе представить, через какой ужас мы прошли», – добавила она.– Я жила там, работала там всю жизнь. А то, что мы увидели, было просто ужасающе».

«Жители, покинувшие город, говорят, что ад существует и находится он в Мариуполе». мэр Мариуполя Вадим Бойченко

Травмированные люди рассказывали, как были вынуждены упаковывать тела погибших в мешки и оставлять разлагаться тут же, рядом, в бункерах, где прятались сами.

Другие говорят, они совсем забыли, что значит умываться, и каждый раз, когда надо было в туалет, им приходилось рисковать своей жизнью. «Последний раз я мылся два месяца назад. Мы пользовались тряпками для уборки, но они закончились», – сказал Bild один из защитников «Азовстали».

«Самая большая проблема – это сходить по нужде. В бункерах давно все трубы забиты. Приходится вылезать с ведрами. Когда тебе приспичило в туалет, становишься мишенью», – добавил солдат.

Бойцы полка «Азов» идут с мирными жителями во время эвакуации под руководством ООН из сталелитейного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Украина, 1 мая 2022.ФОТО: Давид Арахамия/полк «Азов»/REUTERS. Фото: DAVID ARAKHAMIA/AZOV HANDOUT

По словам защитника завода, атаки российских войск не прекращаются ни на минуту, целенаправленно бомбят в том числе полевые госпитали. «Жизненно необходимые лекарства погребены под обломками. Русские точно знают, где находится больница, и сбрасывают туда мощные бомбы», – сказал он.

Наталья Усманова была одной из около ста мирных жителей, которых в воскресенье, после многочисленных неудачных попыток, наконец выпустили из «Азовстали». «Впервые на этой территории действует двухдневное реальное прекращение огня. Уже эвакуировано более сотни мирных жителей, прежде всего женщин и детей», – заявил вчера президент Украины Владимир Зеленский.

Колонна автобусов с эвакуированными из Мариуполя отправляется в Запорожье. Украина, 2 мая 2022 года. ФОТО: REUTERS/Александр Ермоченко Фото: Alexander Ermochenko

Ранее гуманитарные коридоры «рушились» из-за насилия со стороны российских сил. Украинские власти обвиняли российские войска в том, что те открывали огонь по эвакуационным коридорам. Люди, покидающие подконтрольные России районы, описывали, как подвергались обстрелам гражданские автомобили.

На этот раз была достигнута договоренность с Россией о привлечении ООН и Международного комитета Красного Креста, которые следили за процессом эвакуации. Вчера эвакуированные из Мариуполя должны были прибыть в Запорожье, планируются новые эвакуации.

Тысячи людей в капкане

В ловушке на заводе «Азовсталь» до сих пор остаются около тысячи мирных жителей и 2000 украинских военных, которые удерживают последнюю цитадель в городе, попавшем в руки российских войск, где еще до 100 000 человек уже два месяца мучаются в нечеловеческих условиях.

Люди карабкаются по обломкам развалин завода «Азовсталь» в Мариуполе. Украина, 1 мая 2022. ФОТО: полк «Азов»/AP Фото: Postimees

Кадры информационного агентства Reuters с воскресным процессом эвакуации показывают, как людям, преимущественно женщинам и детям, помогают преодолевать груды закалов и сажают в автобус без стекол. Одна из женщин, с шестимесячным ребенком на руках, сказала, что провела на «Азовстали» два месяца. По словам другой женщины, пожилой, у людей, оказавшихся в ловушке, заканчивается еда.

В ловушке на заводе «Азовсталь» до сих пор остаются около тысячи мирных жителей и 2000 украинских военных, которые удерживают последнюю цитадель в городе.

По словам украинских официальных лиц, после временного прекращения огня в воскресенье российские войска продолжили артиллерийский огонь. Член национальной гвардии Денис Шлеха сообщил агентству Reuters, что для спасения всех людей с завода необходимы еще как минимум две эвакуации.

Члены полка «Азов» наблюдают, как мирные жители садятся в автобус на «Азовстали» во время эвакуации под руководством ООН в Мариуполе. Украина, 1 мая 2022. ФОТО: Давид Арахамия/полк «Азов»/REUTERS. Фото: DAVID ARAKHAMIA/AZOV HANDOUT

После того, как в воскресенье было достигнуто соглашение о процессе эвакуации, официальные лица Мариуполя заявили, что эвакуация из других частей города была прервана до вчерашнего утра.