ОБЗОР ⟩ Выжившие на «Азовстали» описывают невероятные ужасы

Выжившие на «Азовстали» описывают невероятные ужасы
Из последней цитадели Мариуполя в воскресенье спасены 100 человек
По словам людей с «Азовстали», район постоянно обстреливают
Живые были в нечеловеческих условиях рядом с мертвыми
Наталья Усманова пряталась в бункерах гигантского металлургического завода «Азовсталь», построенного в сталинские времена. Она вспоминает нехватку кислорода и постоянный страх, когда бомбы российских войск падали на бетонно-металлическую конструкцию, под которой укрывались тысячи жителей украинского города Мариуполя, пишет Postimees.
«Я боялась, что бункер не выдержит, страх был жуткий, – рассказала Усманова, которая вместе с сотней других марупольцев наконец выбралась из мрачной ловушки. – Мы так давно не видели солнца», – добавила она.
Выступавшая перед журналистами в воскресенье в поселке Безыменное, что примерно в 30 километрах от Мариуполя, Усманова стала одной из счастливиц, сумевших через гуманитарный коридор покинуть подземную сеть бункеров и тоннелей, построенных когда-то, чтобы пережить бомбежки.
Но даже незыблемая конструкция «Азовстали» сотрясалась под обстрелами вооруженных сил РФ, после каждого взрыва осыпая бетонной пылью людей, которые прятались в тоннелях.
Рискуя жизнью
«Когда бункер начинал сотрясаться, меня била истерика, муж может это подтвердить. Я так переживала, что рухнет потолок», – рассказывала Усманова.
«Вы просто не можете себе представить, через какой ужас мы прошли», – добавила она.– Я жила там, работала там всю жизнь. А то, что мы увидели, было просто ужасающе».
«Жители, покинувшие город, говорят, что ад существует и находится он в Мариуполе».
мэр Мариуполя Вадим Бойченко
Травмированные люди рассказывали, как были вынуждены упаковывать тела погибших в мешки и оставлять разлагаться тут же, рядом, в бункерах, где прятались сами.
Другие говорят, они совсем забыли, что значит умываться, и каждый раз, когда надо было в туалет, им приходилось рисковать своей жизнью. «Последний раз я мылся два месяца назад. Мы пользовались тряпками для уборки, но они закончились», – сказал Bild один из защитников «Азовстали».
«Самая большая проблема – это сходить по нужде. В бункерах давно все трубы забиты. Приходится вылезать с ведрами. Когда тебе приспичило в туалет, становишься мишенью», – добавил солдат.
По словам защитника завода, атаки российских войск не прекращаются ни на минуту, целенаправленно бомбят в том числе полевые госпитали. «Жизненно необходимые лекарства погребены под обломками. Русские точно знают, где находится больница, и сбрасывают туда мощные бомбы», – сказал он.
Наталья Усманова была одной из около ста мирных жителей, которых в воскресенье, после многочисленных неудачных попыток, наконец выпустили из «Азовстали». «Впервые на этой территории действует двухдневное реальное прекращение огня. Уже эвакуировано более сотни мирных жителей, прежде всего женщин и детей», – заявил вчера президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее гуманитарные коридоры «рушились» из-за насилия со стороны российских сил. Украинские власти обвиняли российские войска в том, что те открывали огонь по эвакуационным коридорам. Люди, покидающие подконтрольные России районы, описывали, как подвергались обстрелам гражданские автомобили.
На этот раз была достигнута договоренность с Россией о привлечении ООН и Международного комитета Красного Креста, которые следили за процессом эвакуации. Вчера эвакуированные из Мариуполя должны были прибыть в Запорожье, планируются новые эвакуации.
Тысячи людей в капкане
В ловушке на заводе «Азовсталь» до сих пор остаются около тысячи мирных жителей и 2000 украинских военных, которые удерживают последнюю цитадель в городе, попавшем в руки российских войск, где еще до 100 000 человек уже два месяца мучаются в нечеловеческих условиях.
Кадры информационного агентства Reuters с воскресным процессом эвакуации показывают, как людям, преимущественно женщинам и детям, помогают преодолевать груды закалов и сажают в автобус без стекол. Одна из женщин, с шестимесячным ребенком на руках, сказала, что провела на «Азовстали» два месяца. По словам другой женщины, пожилой, у людей, оказавшихся в ловушке, заканчивается еда.
В ловушке на заводе «Азовсталь» до сих пор остаются около тысячи мирных жителей и 2000 украинских военных, которые удерживают последнюю цитадель в городе.
По словам украинских официальных лиц, после временного прекращения огня в воскресенье российские войска продолжили артиллерийский огонь. Член национальной гвардии Денис Шлеха сообщил агентству Reuters, что для спасения всех людей с завода необходимы еще как минимум две эвакуации.
После того, как в воскресенье было достигнуто соглашение о процессе эвакуации, официальные лица Мариуполя заявили, что эвакуация из других частей города была прервана до вчерашнего утра.
Мариуполь стал символом жестокости российских войск: люди, бегущие из города, описывают развалины, трупы на улицах, отсутствие еды и питьевой воды. «Жители, покинувшие город, говорят, что ад существует и находится он в Мариуполе», – заявил в субботу Би-би-си мэр Мариуполя Вадим Бойченко.