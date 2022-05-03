Волков: подумаем о том, что будет 10 мая

В преддверии 9 мая, читая мнения по поводу обращения мэра Таллинна Михаила Кылварта к жителям страны, мне на память пришел разговор во время поездки в столичном такси. Дело было лет пять назад. Прочитав в приложении имя водителя, я понял, что речь идет о человеке, который недавно живет в нашей стране и, судя по всему, приехал издалека. Мы разговорились по пути. Мужчина действительно был приезжий и действительно издалека. Из Бразилии. Я не удержался от вопроса: а какое главное отличие он для себя увидел между Бразилией и Эстонией. Ответ заставил сильно задуматься: чувство безопасности.

Мне довелось побывать в Бразилии, и я помню рекомендации гида о том, в какие районы стоит ходить только днем, в какие - только в большой компании, а в какие лучше вообще не соваться. Ибо небезопасно. Безопасность – это чувство трудно измерить, особенно когда не с чем сравнивать. Мы привыкли к нему. Это когда ты можешь спокойно вечером пройтись в парке, когда не боишься за жизнь своего ребенка по пути в школу, когда понимаешь, что тебя могут ограбить, только если или очень не повезет или сам для этого что-то сделаешь.

В Эстонии безопасно жить. По крайне мере пока. Мы видим, как нагнетаются страсти, как кипит агрессия в соцсетях, как вопросы национальности, трактовки новостей и оценка истории становятся поводом для нетерпимости. Долго ли, идучи по этому пути, разломать столь дорогую и столь же хрупкую безопасность нашей жизни? Нет. Посмотрите сколько стран мира в обозримом прошлом погрузились в пучину за считанные месяцы. А ведь все вроде было хорошо.

Как мне кажется, самым главным в обращении Михаила Кылварта была мысль о том, что, цитирую: «Мы проходим очередной тест на зрелость общества». Нам нужна зрелость чтобы сберечь то, что есть. Насколько способствует сохранению хрупкого гражданского мира и безопасности требование отказаться от права почтить павших? Стоит ли рассчитывать, что те, для кого 9 мая - святой день памяти павших дедов и прадедов, в одночасье от своих убеждений откажутся? Нет. Стоит ли предположить, что такие призывы посеют еще больше зерен недоверия, вражды и, подчас, ненависти? Да. Вопрос: зачем? И с другой стороны – стоит ли все то что мы имеем сейчас того, чтобы реагировать на возможную провокацию?

Как вы думаете, что сделает мой случайный знакомый бразильский таксист, если и в Эстонии у него пропадет чувство безопасности? Правильно. Он просто уедет в другую страну, ему не привыкать. А что делать нам? Тем, кто как, к примеру, я всю свою жизнь с младенчества прожил в Эстонии? Что делать, если я не буду уверен в безопасности своего ребенка по пути из школы? Вариантов действий много. И все плохие. Только разве оно нам надо? Давайте подумаем о том, как мы будем жить 10 мая.