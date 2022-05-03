Мы можем пройти тест на зрелость, если будем уважать чувства других, пишет общественный деятель Максим Волков (Центристская партия) в преддверии 9 мая.
Волков: подумаем о том, что будет 10 мая
В преддверии 9 мая, читая мнения по поводу обращения мэра Таллинна Михаила Кылварта к жителям страны, мне на память пришел разговор во время поездки в столичном такси. Дело было лет пять назад. Прочитав в приложении имя водителя, я понял, что речь идет о человеке, который недавно живет в нашей стране и, судя по всему, приехал издалека. Мы разговорились по пути. Мужчина действительно был приезжий и действительно издалека. Из Бразилии. Я не удержался от вопроса: а какое главное отличие он для себя увидел между Бразилией и Эстонией. Ответ заставил сильно задуматься: чувство безопасности.
Мне довелось побывать в Бразилии, и я помню рекомендации гида о том, в какие районы стоит ходить только днем, в какие - только в большой компании, а в какие лучше вообще не соваться. Ибо небезопасно. Безопасность – это чувство трудно измерить, особенно когда не с чем сравнивать. Мы привыкли к нему. Это когда ты можешь спокойно вечером пройтись в парке, когда не боишься за жизнь своего ребенка по пути в школу, когда понимаешь, что тебя могут ограбить, только если или очень не повезет или сам для этого что-то сделаешь.
В Эстонии безопасно жить. По крайне мере пока. Мы видим, как нагнетаются страсти, как кипит агрессия в соцсетях, как вопросы национальности, трактовки новостей и оценка истории становятся поводом для нетерпимости. Долго ли, идучи по этому пути, разломать столь дорогую и столь же хрупкую безопасность нашей жизни? Нет. Посмотрите сколько стран мира в обозримом прошлом погрузились в пучину за считанные месяцы. А ведь все вроде было хорошо.
Как мне кажется, самым главным в обращении Михаила Кылварта была мысль о том, что, цитирую: «Мы проходим очередной тест на зрелость общества». Нам нужна зрелость чтобы сберечь то, что есть. Насколько способствует сохранению хрупкого гражданского мира и безопасности требование отказаться от права почтить павших? Стоит ли рассчитывать, что те, для кого 9 мая - святой день памяти павших дедов и прадедов, в одночасье от своих убеждений откажутся? Нет. Стоит ли предположить, что такие призывы посеют еще больше зерен недоверия, вражды и, подчас, ненависти? Да. Вопрос: зачем? И с другой стороны – стоит ли все то что мы имеем сейчас того, чтобы реагировать на возможную провокацию?
Как вы думаете, что сделает мой случайный знакомый бразильский таксист, если и в Эстонии у него пропадет чувство безопасности? Правильно. Он просто уедет в другую страну, ему не привыкать. А что делать нам? Тем, кто как, к примеру, я всю свою жизнь с младенчества прожил в Эстонии? Что делать, если я не буду уверен в безопасности своего ребенка по пути из школы? Вариантов действий много. И все плохие. Только разве оно нам надо? Давайте подумаем о том, как мы будем жить 10 мая.
Полагаю, мы можем пройти этот тест на зрелость, если будем уважать чувства других. И уважая их одни не будут демонстрировать флаги России (и уж тем более, как однажды это было в Нарве – флаг ДНР) и прочую символику, которая вызывает в нынешней ситуации отрицательную реакцию. А другие – не станут корить пришедших к памятнику с простым человеческим чувством – почтить своих предков за их подвиг победы над фашизмом. Предков, которые просто любили свои семьи, защищали своих родных и близких от осужденного в Нюрнберге чудовища. Предков, которым чужды были геополитические игры, мировая политика и планы по построению империй и которые сами зачастую становились разменной пешкой в руках политиков. Простые люди придут почтить память простых людей. Это же так просто – в этот день всем оставаться людьми. Просто людьми.