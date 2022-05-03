В марте объемы промышленного производства выросли в Эстонии почти на 8%

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, рост объемов производства наблюдался в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых промышленных отраслей выросли производство электронного оборудования (на 5,9%), производство изделий из металла (на 11,8%) и продуктов питания (на 3,9%), а также обработка древесины (на 9,0%). Объемы производства сократились в отраслях химических товаров (на 6,4%) и сланцевого масла (на 5,4%).

На внешнем рынке было продано 67,1% общего объема продукции обрабатывающей промышленности, доля экспорта была наибольшей в производстве компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажа продукции на экспорт увеличились в текущих ценах по сравнению с мартом 2021 года на 26,8% и на внутреннем рынке на 35,9%.

Согласно сезонно откорректированным данным, в марте общие объемы производства выросли по сравнению с февралем на 5,1%, а в обрабатывающей промышленности на 2,5%.

Производство электроэнергии количественно (MВтч) увеличилось по сравнению с мартом 2021 года на 88,7%, а производство тепла сократилось на 7,5%.

Промышленность – крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.