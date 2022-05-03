Яшин: «Украденное 9 Мая», или День памяти павших в Эстонии

Мэр города Таллинна Михаил Кылварт в своем обращении к русскоговорящим таллинцам попытался сгладить углы между людьми, которые поддерживают День Победы в трактовке современной России и большинством общества Эстонии, которое видит в современных символах праздника 9 мая военную агрессию и многочисленные жертвы среди мирных людей в Украине. Однако, его обобщающую позицию «война — это плохо» каждый читатель может толковать по-своему. Некоторые, например, могут не вычитать определяющую роль России в уничтожении Украинских городов и мирных жителей.

В городах нашего восточного соседа уже повесили плакаты с символикой Z в цветах георгиевской ленты. Правящая элита России тем самым окончательно политизировала и изменила изначальный посыл 9 мая – день прекращение горечи и страданий Отечественной войны, а также память всем павшим людям на ее протяжении. Современная Россия, к сожалению, использует день памяти и скорби в целях героизации своей армии, и в лучших традициях Оруэлла называет войну миром. А на фоне происходящего путинские силовики задерживают блокадницу Ленинграда на митинге против войны в Санкт-Петербурге.

Праздновать День Победы в том виде, как его преподносит Кремль сегодня, со всей поддерживающей и оправдывающей войну на территории чужой страны символикой, не имеет никакого смысла. Однако люди, чьи родственники и близкие воевали, поминают в этот день павших. Эту традицию следует продолжать, и никому не следует это запрещать.

Война для жителей Европы и Эстонии закончилась по нашему часовому поясу 8 мая. В этот день завершились военные действия Второй мировой на территории Европы. В контексте того, что День Победы 9 мая полностью идеологизирован и переиначен со стороны России, то для эстоноземельцев вполне логично будет отмечать день памяти и окончания войны на день раньше, а не по часовому поясу Москвы.