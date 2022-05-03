UEFA разбушевался. Введены новые санкции против российского футбола

На официальном сайте организации говорится о введении следующих санкций:

– Женская сборная Россия не сыграет на женском Евро-2022 летом – ее в группе С заменит Португалия, которую россиянки прошли в плей-офф квалификации;

– Российские команды не будут участвовать в следующем сезоне еврокубков под эгидой UEFA. Кроме того, в сезоне 2022/23 Россия получит 4,333 балла в таблицу коэффициентов для мужских команд и 1,750 – для женских (наименьший показатель российских клубов за последние 5 сезонов);

– Заявки России на проведение Евро-2028/2032 признаны неприемлемыми из-за возможности плохого влияния на репутацию УЕФА, а также из-за неопределенности сроков отстранения российских команд от участия в турнирах под эгидой Союза;

– Сборная России не будет играть в группе второго дивизиона Лиги наций и автоматически займет 4-ю строчку (последнюю), а также 16-ю – в рейтинге всех команд Лиги B;

– Результаты сборной России U-21 в группе отбора к молодежному Евро аннулированы, состав группы уменьшен до 5 участников;

– Результаты женской сборной России отбора ЧМ-2023 аннулированы, состав группы уменьшен до 5 участников;

– Женская сборная Россия не сыграет в "Финале четырех" по футзалу – ее место в квартете с Украиной, Португалией и Испанией займет Венгрия;

– Российские клубы не будут играть в футзальной Лиге чемпионов в сезоне 2022/23;

– Сборные России U-17 и U-19 исключены из соответствующих соревнований - команды из групп сыграют минитурнира с участием трех сборных;

– Футзальную сборную России заменит Норвегия на жеребьевке группового этапа основного раунда Евро-2024;

– Россия не будет участвовать в Кубке Регионов сезона 2022/23 (любительские соревнования).