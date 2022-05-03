Совсем как яйцо Фаберже: удивительная однокомнатная квартира в Ласнамяэ

Площадь однокомнатной квартиры на восьмом этаже всего 33 м2, но ее интерьер демонстрирует, что даже на таком небольшом пространстве можно разместить многое. Жилье от пола до потолка украшено различными предметами декора. В каждом уголке, куда вы заглядываете, скрывается что-то новое, и чем дольше вы рассматриваете фотографии в рекламном объявлении, тем больше разнообразных предметов вы обнаруживаете. Картин и безделушек хватило бы на несколько квартир.