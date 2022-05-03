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Совсем как яйцо Фаберже: удивительная однокомнатная квартира в Ласнамяэ

rus.postimees.ee
Совсем как яйцо Фаберже: удивительная однокомнатная квартира в Ласнамяэ
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Ласнамяэ.
Ласнамяэ. Фото: KV.EE

В ласнамяэской девятиэтажке продается квартира, поражающая своим интерьером, передает Kodu.

Площадь однокомнатной квартиры на восьмом этаже всего 33 м2, но ее интерьер демонстрирует, что даже на таком небольшом пространстве можно разместить многое. Жилье от пола до потолка украшено различными предметами декора. В каждом уголке, куда вы заглядываете, скрывается что-то новое, и чем дольше вы рассматриваете фотографии в рекламном объявлении, тем больше разнообразных предметов вы обнаруживаете. Картин и безделушек хватило бы на несколько квартир.

Квартира в Ласнамяэ.
Квартира в Ласнамяэ. Фото: KV.EE

Сама квартира полностью готова к заселению. В ней есть все необходимое для жизни прихожая с гардеробной, спальня с выходом на балкон, кухня и ванная. В доме действует активное квартирное товарищество, за недвижимостью хорошо ухаживают.

Квартира в Ласнамяэ.
Квартира в Ласнамяэ. Фото: KV.EE

Квартира находится в микрорайоне Паэ. Поблизости имеется все, что необходимо для жизни. Остановка общественного транспорта вообще в 150 метрах! С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ!

Квартира в Ласнамяэ.
Квартира в Ласнамяэ. Фото: KV.EE
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