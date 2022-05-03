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Купила коляску, а завтра была война

Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
Купила коляску, а завтра была война
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Марьяна прекрасно понимает, что даже если война завершится в ближайшее время, рожать, скорее всего, она будет в Эстонии.
Марьяна прекрасно понимает, что даже если война завершится в ближайшее время, рожать, скорее всего, она будет в Эстонии. Фото: личный архив

Убежавшая от войны украинская художница рисует портреты жителей Таллинна. Карандаш в руке дает молодой женщине не только заработок, но и единственную возможность отвлечься от пугающих новостей с родины, а это сейчас крайне важно, ведь под сердцем она носит ребенка.

Тридцатилетняя Марьяна Антонова из города Первомайска Николаевской области 23 февраля купила детскую коляску и закончила ремонт в комнате, которую оборудовала под художественную мастерскую. Перед сном расставила карандаши, погладила округлившийся живот, а в пять утра ее разбудил телефонный звонок.

«Мама в слезах сказала, что началась война. Родители живут в Винницкой области, у них рядышком Приднестровье. Все, что летело на Винницу, летело через них, – вспоминает Марьяна. – На второй день над их головами пронеслись ракеты, разрушившие городской аэропорт. Конечно, все были напуганы. Тем более, что через дорогу от родительского дома находится военная часть».

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