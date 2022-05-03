Купила коляску, а завтра была война

Тридцатилетняя Марьяна Антонова из города Первомайска Николаевской области 23 февраля купила детскую коляску и закончила ремонт в комнате, которую оборудовала под художественную мастерскую. Перед сном расставила карандаши, погладила округлившийся живот, а в пять утра ее разбудил телефонный звонок.

«Мама в слезах сказала, что началась война. Родители живут в Винницкой области, у них рядышком Приднестровье. Все, что летело на Винницу, летело через них, – вспоминает Марьяна. – На второй день над их головами пронеслись ракеты, разрушившие городской аэропорт. Конечно, все были напуганы. Тем более, что через дорогу от родительского дома находится военная часть».