Убежавшая от войны украинская художница рисует портреты жителей Таллинна. Карандаш в руке дает молодой женщине не только заработок, но и единственную возможность отвлечься от пугающих новостей с родины, а это сейчас крайне важно, ведь под сердцем она носит ребенка.
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Купила коляску, а завтра была война
Купила коляску, а завтра была война
Тридцатилетняя Марьяна Антонова из города Первомайска Николаевской области 23 февраля купила детскую коляску и закончила ремонт в комнате, которую оборудовала под художественную мастерскую. Перед сном расставила карандаши, погладила округлившийся живот, а в пять утра ее разбудил телефонный звонок.