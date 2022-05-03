Вечером 2 мая исполком UEFA отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне 2022/23, а также отклонил заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032. РФС заявил, что продолжит защищать собственные интересы, сообщает РБК-Спорт.
РФС выразил категорическое несогласие с санкциями UEFA
РФС выразил категорическое несогласие с санкциями UEFA
Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранить российские клубы и сборные от соревнований под эгидой организации в сезоне-2022/23 по всем разновидностям футбола, а также отклонить заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.
«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом UEFA решениями», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.
Российский футбольный союз заверил, что он продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений.
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