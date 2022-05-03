РФС выразил категорическое несогласие с санкциями UEFA

Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранить российские клубы и сборные от соревнований под эгидой организации в сезоне-2022/23 по всем разновидностям футбола, а также отклонить заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.