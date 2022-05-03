Политолог Кармо Тюйр: «Чтобы государство было сильным, русский человек готов жить в туалете»

Пивной магазин политолога Кармо Тюйра на улице Рюйтли в Тарту живет по законам прежней жизни: поступают новые ящики с товаром и ассортимент исчисляется сотнями разных марок пива. Но хозяин говорит, что не каждая марка – безошибочный вариант: бывает, что на складе залеживаются и остатки. Однако в отношении России он дает свою оценку без всяких сомнений: для того, чтобы из государства, пропитанного духом империализма, после войны в Украине получился нормальный партнер, потребуется поколение. Вопрос лишь в том, с какого момента начнется отсчет времени, сообщает Postimees.
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