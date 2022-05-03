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Политолог Кармо Тюйр: «Чтобы государство было сильным, русский человек готов жить в туалете»

Юри Саар
Политолог Кармо Тюйр: «Чтобы государство было сильным, русский человек готов жить в туалете»
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Кармо Тюйр
Кармо Тюйр Фото: Mihkel Maripuu

Пивной магазин политолога Кармо Тюйра на улице Рюйтли в Тарту живет по законам прежней жизни: поступают новые ящики с товаром и ассортимент исчисляется сотнями разных марок пива. Но хозяин говорит, что не каждая марка – безошибочный вариант: бывает, что на складе залеживаются и остатки. Однако в отношении России он дает свою оценку без всяких сомнений: для того, чтобы из государства, пропитанного духом империализма, после войны в Украине получился нормальный партнер, потребуется поколение. Вопрос лишь в том, с какого момента начнется отсчет времени, сообщает Postimees.

- Когда вы в последний раз были в России и когда собираетесь побывать там вновь?

- После событий в Крыму я туда не ездил. Я понял, что те люди, с которыми я хотел иметь общие дела, - а это люди, работающие в университетах - превратились в лоялистов, и я либо не хочу с ними общаться, либо знаю, что даже если и начну с ними общаться, мы поссоримся. Я бы очень хотел задаться целью поехать в Крым, когда он снова станет украинским, однако это может случиться черт знает когда. Поэтому сейчас такой поездки в планах нет. К тому же мне достаточно простым языком прямо сказали, что визу мне не дадут.

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