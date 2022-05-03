Политолог Кармо Тюйр: «Чтобы государство было сильным, русский человек готов жить в туалете»

- После событий в Крыму я туда не ездил. Я понял, что те люди, с которыми я хотел иметь общие дела, - а это люди, работающие в университетах - превратились в лоялистов, и я либо не хочу с ними общаться, либо знаю, что даже если и начну с ними общаться, мы поссоримся. Я бы очень хотел задаться целью поехать в Крым, когда он снова станет украинским, однако это может случиться черт знает когда. Поэтому сейчас такой поездки в планах нет. К тому же мне достаточно простым языком прямо сказали, что визу мне не дадут.