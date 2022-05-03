Имеющий долг в 100 000 евро утверждает, что понятия не имеет, откуда взялась такая сумма

«Налогово-таможенный департамент требует с меня больше 48 000 евро, но я даже не знал, что должен государству такую сумму», - рассказал Андрес Куусмаа, который получил по электронной почте сообщение о том, что на его имя выдан административный акт. От консультанта Налогово-таможенного департамента он узнал, что речь идет о требовании судебного исполнителя. Куусмаа поинтересовался, должен ли он государству, и получил утвердительный ответ: «Мне осталось непонятно, какое государственное учреждение требует с меня такую сумму, объяснить тоже никто не смог. Спросил, когда деньги были получены, как возникла такая сумма – никто ничего не знает».