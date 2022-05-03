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Имеющий долг в 100 000 евро утверждает, что понятия не имеет, откуда взялась такая сумма

Мерилин Няреп
Имеющий долг в 100 000 евро утверждает, что понятия не имеет, откуда взялась такая сумма
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У живущего в социальной квартире и получающего социальную помощь человека требуют огромный долг. Сам он говорит, что речь идет о недопонимании.
У живущего в социальной квартире и получающего социальную помощь человека требуют огромный долг. Сам он говорит, что речь идет о недопонимании. Фото: Shutterstock

Живущий в социальной квартире и получающий социальную помощь таллиннец, который, по его словам, чтобы выжить, собирает бутылки, не понимает, как с него можно требовать долг, достигающий 96 000 евро, пишет Postimees.

«Налогово-таможенный департамент требует с меня больше 48 000 евро, но я даже не знал, что должен государству такую сумму», - рассказал Андрес Куусмаа, который получил по электронной почте сообщение о том, что на его имя выдан административный акт. От консультанта Налогово-таможенного департамента он узнал, что речь идет о требовании судебного исполнителя. Куусмаа поинтересовался, должен ли он государству, и получил утвердительный ответ: «Мне осталось непонятно, какое государственное учреждение требует с меня такую сумму, объяснить тоже никто не смог. Спросил, когда деньги были получены, как возникла такая сумма – никто ничего не знает».

Разбушевавшемуся Куусмаа даже хотели вызвать охрану: «Я хотел лишь получить список судебных исполнителей. Оказалось, что мною занимаются десять судебных исполнителей, но их список не хотят показывать. Но я предъявил в департаменте удостоверяющий личность документ, почему же человеку, у которого якобы имеется такой долг, не хотят раскрывать информацию? Я даже не знаю, какое учреждение могло выдать мне деньги или, например, взять на мое имя лизинг. Знаю только, что долг возник в 2019 году».

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