Обладатель долга в 100 000 евро утверждает, что понятия не имеет, откуда возникла такая сумма

«Налогово-таможенный департамент требует с меня больше 48 000 евро, но я даже не знаю о том, что должен государству такую сумму», - рассказал Андрес Куусмаа, который получил по электронной почте извещение о том, что на его имя выдан административный акт. Отправившись в Налогово-таможенный департамент, от консультанта он узнал, что речь идет о требовании судебного исполнителя. Куусмаа поинтересовался, должен ли он государству, и получил утвердительный ответ: «Мне осталось непонятно, какое государственное учреждение требует у меня такую сумму, объяснить тоже никто не смог. Спросил, когда деньги были получены, как возникла такая сумма – никто ничего не знает».