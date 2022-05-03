"Репортеры без границ": в России де-факто отменили свободу прессы

По мнению исследователей, военные конфликты и кризисные ситуации по всему миру, а также выросший, в том числе на фоне пандемии коронавируса, уровень насилия по отношению к журналистам оказали ключевое влияние на глобальную ситуацию со свободой прессы. "Убийства и похищения, задержания и физические нападения - все это лишь различные проявления одной и той же проблемы: правительства, группы интересов и отдельные лица хотят при помощи насилия помешать сотрудникам СМИ вести независимое освещение событий, - констатирует официальный представитель "Репортеров без границ" Михаэль Редиске. - Этот феномен мы наблюдаем в различных регионах мира: России, Мьянме или Афганистане - даже в Германии, где уровень агрессии по отношению к журналистам достиг невиданных высот".

Россия: массивное давление на СМИ с начала 2021 года

По оценке "Репортеров без границ", еще до начала вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля 2022 года, Кремль существенно усилил давление на независимые СМИ. "Более сотни журналистов и целые редакции в 2021 году были объявлены "иноагентами", многие из-за этого были вынуждены прекратить работу", - напоминают авторы доклада, приводя в пример судьбу радиостанции "Эхо Москвы", телеканала "Дождь" и "Новой газеты", редакцию которой возглавлял лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

При определении места России в рейтинге стран по уровню свободы прессы в 2022 году эксперты RSF учли факт запрета в стране зарубежных соцсетей Facebook, Twitter и Instagram, а также изменение национального законодательства, согласно которому за распространение сведений о ВС РФ, которые власти сочтут дезинформацией, грозит до 15 лет тюрьмы.

Украина: ситуация резко ухудшилась с началом войны

Украина опустилась за год в рейтинге RFS с 97 на 106 строчку. По мнению экспертов, ситуация со свободой слова в этой стране серьезно ухудшилась с начала российского вторжения. По данным "Репортеров без границ", как минимум семь сотрудников СМИ погибли в Украине во время работы за первые два месяца боевых действий. В то же время российские военные "целенаправленно нападали на группы журналистов и бомбили телебашни в ряде городов". "Неоднократно сотрудников СМИ похищали или давление оказывали на членов их семей, чтобы заставить их (журналистов. - Ред.) замолчать", - говорится в пресс-релизе организации.

Не давая оценки этому факту, сотрудники RSF оговаривают также, что 20 марта общенациональные телеканалы в стране указом президента Украины Владимира Зеленского были объединены ради проведения единой информационной политики.

Беларусь: ситуация со свободой прессы лучше, чем в России