Банк: цены растут, но рынок недвижимости не остывает

«Если раньше для покупки жилья в центре города требовалось 100 зарплат, то сегодня квартира обойдется уже в 150 средних зарплат», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане, иллюстрируя рост цен в секторе недвижимости за последние шесть месяцев. Несмотря на рост цен, рынок недвижимости не остывает. На последнее в значительной степени влияет отсутствие подходящих объектов, поэтому квартиры идут нарасхват.

Однако, по словам Ребане, коронакризис сделал людей менее зависимыми от местоположения, которое раньше считалось важным. «Многие перешли на удаленную работу, поэтому решают переехать в более просторное жилье или за город», – добавляет он. Переход от небольших съемных квартир к более просторным также стимулировался снижением арендной платы в связи с падением спроса на гостевые квартиры.

Инвестиции в рынок аренды следуют той же тенденции. Если прежде небольшие квартиры были предпочтительным выбором для инвестиций, то теперь несколько больше стали цениться так называемые семейные квартиры. Это объясняется тем, что часть людей все еще предпочитает арендовать жилье, а не владеть им.

Однако события в Украине привели к тому, что потенциальные покупатели на рынке недвижимости стали дольше обдумывать решение о покупке. Все чаще и тщательнее они проверяют конкретного девелопера и его бэкграунд. Больше внимания уделяется также условиям расторжения договора и срокам завершения строительства.

«Люди хотят быть уверены, что повышение цен на строительство не повлияет на стоимость приобретаемой ими квартиры. Уже некоторое время назад на рынке недвижимости встречались единичные случаи, когда застройщику было дешевле отказаться от контракта вместо того, чтобы его выполнять. Это означало, что готовая квартира перепродавалась по более высокой цене», – говорит Ребане.