Парламент Эстонии не поддержал предложение об отзыве подписи под пограндоговорами с Россией

«По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», - говорилось в пояснительной записке.

Против инициативы EKRE проголосовали 53 депутата. Поддержали ее 28 человек, все они являлись представителями Эстонской консервативной народной партии и «Отечества».

В настоящее время Эстония и Россия не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более десяти лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.