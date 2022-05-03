Сегодня на обсуждение горожан будет представлен эскизный проект реконструкции улицы Варраку

«Мы хотим сделать улицу Варраку более безопасной и повысить качество окружающего городского пространства. Планируется построить пешеходные и велосипедные дорожки, повысить безопасность перекрестков и улучшить уличное освещение, а также привести в порядок парковочные места и добавить новое озеленение, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Мы хотим сделать улицу такой, чтобы горожане были довольны новой средой и организацией движения. С этой целью мы приглашаем всех желающих высказать свое мнение относительно нового облика улицы».

По словам старейшины района Ласнамяэ Юлианны Юрченко, при проектировании улицы Варраку учитывалось, что в здании по адресу Пунане, 69 работают четыре детских и молодежных учреждения.

«Школу по интересам Тондираба, Ласнамяэскую музыкальную школу, молодежный центр Ласнамяэ и Ласнамяэский холл для игры в бадминтон ежедневно посещают сотни ребят. Новые пешеходные и велосипедные дорожки помогут сделать их путь гораздо безопаснее. Родителям, которые привозят своих детей на машине, отведено десять мест для кратковременной парковки», — отметила Юрченко.

В окрестностях улицы Варраку планируется создать сеть пешеходно-велосипедных дорожек шириной 2-6 м. На перекрестках с улицами Вилисуу и Пунане планируется построить островки безопасности, которые сделают пересечение дороги более безопасным. Поскольку потребность в светофоре пропадет, его планируется ликвидировать. Также будут созданы возможности для того, чтобы пешеходы и велосипедисты могли более безопасно пересекать перекрестки улицы Варраку – в частности, с Пунане и Вилисуу. На улице будут проведены работы по озеленению, появятся новые деревья и места для отдыха.

В настоящее время улица Варраку представляет собой асфальтированную дорогу шириной 15-18 метров с парковкой на обочине. Из-за движения транспорта маневрировать на парковке небезопасно. В ходе реконструкции на участке от улицы Пунане до улицы Вилисуу планируется построить две полосы в одном направлении и одну – в обратном, а на отрезке от улицы Вилисуу до виадука Лаагна-теэ – по одной полосе в обоих направлениях. Чтобы успокоить движение, запланированы относительно крутые повороты, а обочины дорог для автобусов и грузовиков будут укреплены колотой брусчаткой. Автобусные остановки будут размещены в открытых остановочных карманах.

Проект предусматривает 120 парковочных мест, десять из которых будут предназначены для кратковременной парковки. Возле школы, по участке по адресу Пунане, 69, будет оборудована кратковременная парковка, чтобы сделать перевозку учащихся более удобной и безопасной.

Презентация планов по реконструкции улицы Варраку состоится на эстонском языке, но вопросы можно задавать и на русском. Предварительная регистрация не требуется.